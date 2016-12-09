Dinazor fosili 99 milyon yıl sonra pazarda keşfedildi

Myanmar'da tüylü bir dinazora ait olan kuyruk, neredeyse tamamı korunmuş halde kehribar içinde bulundu.

Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan ve biyoloji alanında yeni bir pencere açacağı düşünülen bulguda, "kan kalıntıları" da keşfedildiği açıklandı.

Yapılan incelemede kuyruk tüylerinin dışta kestane rengi içeride ise beyaz olduğu anlaşıldı.

Current Biology dergisine keşif ile ilgili yazı yazan Ryan McKellar, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İlk kez kehribar içinde bir dinazora ait böylesine kalıntıyı bulduk" dedi.

Kemikleri, derisi ve tüyleri ile korunan dinazor kuyruğunun keşfi ise şans eseri gerçekleşti.

Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nden Lida Xing isimli bir bilim adamı, kuyruğu Myanmar'da bir kehribar pazarında keşfetti.

Satıcı tarafından cilalanmış ve parlatılmış halde satışa konulan 99 milyon yılllık kehribar içindeki kalıntının ise serçe büyüklüğünde bir dinazora ait kuyruk olduğu ortaya çıktı.

Dinazor kalıntısı üzerindeki ilk çalışmayı yayınlayan Kanadalı bilim adamı Ryan McKellar, tüylü dinazorun ağaç reçinesine, canlı haldeyken yapışmış olabileceğini düşündüren bulgular elde ettiklerini açıkladı.

Londra Doğal Tarih Müzesi'nden Paul Barrett ise, "güzel fosil" olarak adlandırdığı keşfin önemini şöyle tanımladı;

"Daha önce de kehribar içinde tüyler bulunmuştu. Ancak bu bulguyu özel yapan, ilk kez bir kuş dinazorun, anatomisini ortaya koyacak şekilde 3 boyutlu olarak bulunmuş olması."

Keşfin yapıldığı Myanmar'da 2000 yıldır kehribar üretimi yapılıyor. Ülkenin kehribar çıkarılan kuzey doğu bölgesine son 20 yıl içinde bilim adamları odaklanmış durumda.