-DİNAMO KİEV ZOR RAKİP İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleştiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Avrupa kupalarında Türk takımlarının oldukça zorlandığı bir ekip. Kupalarda bugüne dek Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda büyük üstünlük kuran Dinamo Kiev, elemeli turlarda daha önce 6 kez Türk ekiplerle eşleşirken, bu eşleşmelerin 5'inde turu geçen taraf oldu. Dinamo Kiev ile Avrupa arenasında 3. kez eşleşen Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi karşısında elemelerde tur geçen tek Türk takımı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde eşleştikleri Dinamo Kiev karşısında İstanbul'daki 3-1 ve deplasmandaki 0-0'lık skorlarla tur atlamıştı. Ukrayna ekibi, 1974-1975 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde Bursaspor'u, 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Trabzonspor'u, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda Beşiktaş'ı, 2004-2005 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u ve 2006-2007 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da Fenerbahçe'yi elemişti. Dinamo Kiev, Türk takımlarına karşı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, attığı 22 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Dinamo Kiev'in Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: /* Sezon Rakip Organizasyon Sonuçlar ------- --------- --------------------- ----------- 1974-75 Bursaspor Kupa Galipleri Kupası 0-1, 0-2 (D) 1981-82 Trabzonspor Şam. Kulüpler Kupası 0-1 (D), 1-1 1986-87 Beşiktaş Şam. Kulüpler Kupası 0-5, 0-2 (D) 2002-03 Beşiktaş UEFA Kupası 3-1, 0-0 (D) 2004-05 Trabzonspor Şam. Ligi Ön Eleme 2-1 (D), 0-2 2006-07 Fenerbahçe Şam. Ligi Ön eleme 1-3 (D), 2-2 2008-09 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 0-0, 0-1 (D) */