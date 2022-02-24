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Spor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim

24 Şubat 2022 12:27

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna'da, futbol askıya alındı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim" dedi.

Ukrayna'da, sıkıyönetim kararı ile tüm ligler askıya alındı. Ukrayna'da ne zaman spora devam edileceği henüz netlik kazanmadı.

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, konuyla ilgili olarak, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim" dedi.

Mircea LucescuukraynarusyaDinamo Kiev
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