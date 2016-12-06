Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, gruptaki son maçında Vodafone Arena'da 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.

Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak ve İskoç hakem Craig Thomson tarafından yönetilecek.

6. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Kara Kartallar bu kez şeytanın bacağını kırıp bir ilki gerçekleştirmek ve gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Futbolseverler 6 Aralık Salı günü oynanacak Dinamo Kiev-Beşiktaş maçını 22.45'ten itibaren TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecek.