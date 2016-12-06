T24 LogoT24 Logo
Spor

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Ukrayna'da karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

06 Aralık 2016 11:43

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, gruptaki son maçında Vodafone Arena'da 1-1 berabere kaldığı Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak.

Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak ve İskoç hakem Craig Thomson tarafından yönetilecek.

6. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Kara Kartallar bu kez şeytanın bacağını kırıp bir ilki gerçekleştirmek ve gruptan çıkmak için mücadele edecek.

 

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

 

Futbolseverler 6 Aralık Salı günü oynanacak Dinamo Kiev-Beşiktaş maçını 22.45'ten itibaren TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecek.

ETİKETLER

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zamanDinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda

İlgili Haberler

Beşiktaş Kiev'de tur peşinde

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçında 1 puan aldığı taktirde Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez üst tura çıkacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24