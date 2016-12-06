Beşiktaş Kiev'de tur peşinde

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Beşiktaş ilk kez gruptan üst tura çıkmanın hedefinde.

B Grubu'nda yaptığı 5 maçta bir galibiyet, dört beraberlikle 7 puana ulaşan ve gruptan çıkma şansını son haftaya bırakan siyah-beyazlı ekip, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak.

Maçın hakemi İskoç Thomson

Beşiktaş, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez gruptan üst tura çıkmayı hedefleyecek. İki takım arasındaki mücadeleyi, İskoç hakem Craig Thomson yönetecek ve mücadele 22.45'te başlayacak. Thomson'un yardımcılıklarını Alan Mulvanny ve David McGeachie yapacak.

Dinamo Kiev havlu attı

Temsilcimizi konuk edecek Dinamo Kiev'in grupta herhangi bir iddiası bulunmuyor.

Grubundaki 5 maçta iki beraberlikle iki puan toplayabilen Ukrayna ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını daha önce kaybettiği gibi UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma iddiasını da yitirmişti.

En golcüler Aboubakar ve Quaresma

Tarihinin en kritik maçlarından birini oynayacak Beşiktaş'ın güvendiği isimlerin başında, Vincent Aboubakar ile Ricardo Quaresma gelecek.

Her iki oyuncu şu ana dek üçer kez rakip fileleri havalandırdı. Grupta şu ana dek 9 gol atan siyah-beyazlı takımın 6 golü Aboubakar ve Quaresma ikilisinden geldi.

Siyah-beyazlı takımın diğer gollerini Cenk Tosun, Adriano Correia ve Anderson Talisca kaydetmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında sonradan oyuna dahil olan Aboubakar'ın, karşılaşmada ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Olcay, Aboubakar

Dinamo Kiev: Rudko, Morozyuk, Khacheridi, Vida, KMakarenko, Rybalka, Yarmelenko, Garmash, Sydorchuk, Tsygankov, Besedin.

Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Şenol Güneş’in ekibi, Napoli ile Benfica’nın birbiriyle oynayacağı son haftada Dinamo Kiev’i yenmesi halinde 10 puana ulaşacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın bir üst tura yükselecek. Bunda, siyah beyazlıların Napoli’ye karşı ikili averajda üstün olmaları büyük rol oynuyor.

Napoli ile Dinamo Kiev, İtalya’da oynanan mücadelede 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Dinamo Kiev gruptan kesin olarak elendi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi’ne gitmeyi garantiledi.



Napoli 8 puanda kaldı. Napoli, son maçında Benfica’ya yenilirse Beşiktaş’a Kiev deplasmanında gruptan çıkmak için 1 puan yetecek