Lise öğrencisinin tüyler ürperten tecavüz iddiası!

İzmir’in Dikili İlçesi’nde lise öğrencisi 15 yaşındaki E.A. bir fırıncı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin tecavüzüne uğradığını öne sürerek, ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Dikili Çok Programlı Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi E.A., iddiaya göre geçen 8 Mart’ta babasının fırıncı arkadaşı 55 yaşındaki A.K.’nın tecavüzüne uğradı. E.A.’ya, daha sonra durumu anlattığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 52 yaşındaki R.K. da tecavüz etti. Olayın duyulmasının ardından E.A., babasıyla birlikte Dikili Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, şikayetçi oldu. E.A., savcılıkta, psikolojik danışman eşliğindeki ifadesinde, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü A.K.’yi daha önce babasıyla aynı fırında çalışması nedeniyle tanıdığını belirtti.

'Din öğretmeni de tecavüz etti'





E.A., ifadesinde geçen mayıs ayında olanları anlatıp, yardım istediği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.K.’nin de kendisini bir dernek binasına götürüp tecavüz ettiğini öne sürdü.

E.A. kendisine tecavüz ettiklerini ve tecavüze yardımcı olduklarını ileri sürdüğü kişilerden şikayetçi oldu.

'Farklı bir ruh halinde olması gerekirdi'





Psikolojik Danışman Ali Karataş, E.A.’nın olayları anlatırken kısmen çelişkilere düştüğünü belirterek, "Bu olaylar karşısındaki ruh halinin gayet normal olduğunu gördüm. Anlattığı olayları yaşamış olan bu yaştaki bir çocuğun farkı bir ruh halinde olması gerektiği kanaatindeyim. Bu yönde tedavi ve rapor alınması uygundur" diye görüş bildirdi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen E.A.’ya ’elastik bir yapıda kızlık zarına sahip olduğu’ yönünde rapor verildi.

Kıza tecavüz ettikleri öne sürülen A.K. ve R.K. ise ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Suçlananlarla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.