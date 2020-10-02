Din öğretimine yılın ilk yarısında 5 milyar lira harcandı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Okulları’nın bu yılın ilk yarısında harcadığı tutar 5 milyar TL’ye ulaştı. İmam hatipler için bu yılın ocak-haziran döneminde 2019’un aynı dönemine oranla 450 milyon TL daha fazla para harcandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2020 yılının ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Rapora göre MEB, 125,3 milyar TL’lik bütçesinin 46 milyar TL’sini 2020 yılının ilk yarısında personel giderlerine harcadı. Rapora göre MEB, 125,3 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinin 61,6 milyar TL’sinin yılın ilk yarısında tüketti. Bakanlığın altı ayda yaptığı 61,6 milyar TL’lik harcamanın 46,2 milyar TL’sini ise personel giderleri oluşturdu. Personel giderlerinin toplam harcamaya oranı yüzde 75 oldu.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre 2020 yılı için ayrılan 114,8 milyon TL’lik ödenek ile kendi rekorunu kıran Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün altı ayda harcadığı para kayıtlara, 60,2 milyon TL olarak kaydedildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yılın ilk altı aylık diliminde harcadığı para, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün harcadığı paranın üzerine çıktı.

Arapça eğitimin geliştirilmesi

Rapora göre, din öğretimi okulları için ayrılan 9,7 milyar TL’nin 4,9 milyar TL’si ocak-haziran döneminde tüketildi. Bütçeden en çok payı alan genel müdürlüklerin arasında bulunan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün bu dönemde yaptığı faaliyetlerin bazıları şöyle sıralandı:



2023 Eğitim Vizyonu kapsamında imam hatip liselerindeki haftalık ders çizelgelerinin genel ortaöğretimdeki esnek, modüler yapıyla uyumlu hâle getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Arapça öğretim programları ve materyallerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak çalışmalar yapılması planlanmıştır.



Okul tanıtım faaliyetlerinin verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için dijital materyaller geliştirilmiş, ilgili materyaller okul müdürlükleriyle paylaşılmış ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilme süreci takip edilmiştir.



Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları için 81 il karnesi hazırlanmıştır.