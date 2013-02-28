Din Kültürü öğretmeni Alevilere 'sapkın mı' dedi?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, ”Hz. Ali’ye seven namaz kılmaz mı” gibi bir çok açıklamasından dolayı soruşturma geçiren İstanbul Fatih Davutpaşa Lisesi Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninin Alevileri hedef alan sözlerini Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya sordu. Özgündüz, "Aleviler ve Gayrimüslimleri hedef aldığı söylenmektedir. Derste tahtaya “sapkınlar” ve “doğru yoldakiler” şeklinde iki yol çizdiği belirtilmektedir” dedi. Özgündüz’ün bakan Avcı’ya yönelttiği sorular ve değerlendirmeleri şöyle:

-Bahsi geçen olay doğru mu?

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, bahsi geçen öğretmenin asıl branşı mıdır? Bu öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı kökenli midir, yoksa başka bir kurumdan mı gelmiştir? Bu şahıs ne zamandan beri öğretmenlik yapmaktadır?

-Skandal sözler sarf ettiği iddia edilen öğretmenin daha önce söylediği sözlerle ilgili yapılan soruşturma ne zaman başlamıştır ve hangi aşamadadır?

-Alevilere ve Gayrimüslimlere hakaret edip, bu hakaretin Kuran’da yazdığını söylediği iddia edilen öğretmene, daha önceki sözleri de ortadayken, neden görevden el çektirilmemiştir? Öğretmenin, hakkında soruşturma bitene kadar görevden el çektirilmesi düşünülmekte midir?

-Önergeye konu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin söylediği iddia edilen son sözleri üzerine soruşturma açılmış mıdır? Henüz açılmamışsa bir soruşturma açılacak mıdır?