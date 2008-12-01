Din kültürü kitabı Japonca'da

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim 8. sınıflarda okuttuğu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı, Japonca’ya çevrildi.



MEB Din öğretimi Genel Müdürü İrfan Aycan yaptığı açıklamada, Japonya’daki Taisho Üniversitesi’nin kendilerinden izin alarak "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8" kitabını Japoncaya çevirdiklerini anlattı.



Kitabın üniversite tarafından Japonca’ya çevrildiğini belirten Aycan, bu üniversitenin değişik ülkelerdeki din eğitimi, öğretimi ile ilgili çalışma yaptığını söyledi. Aycan, "Bizden bir örnek aldılar. Başka ülkelerden de örnekler almışlar. Onları tercüme ederek DVD ortamına aktarmışlar. Daha sonra kitap olarak da yayımlanacakmış" dedi. Aycan, Japonca’ya çevrilen kitabın DVD kaydının kendilerine de gönderildiğini belirterek, DVD içerisinde kitabın asıl metninin de bulunduğunu belirtti. Aycan, Taisho Üniversitesince konuya ilişkin genel müdürlüğe de bir yazı geldiğini söyledi. Gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:



"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 kitabı Japonca olarak yayımlandı. Bu DVD yayınlarının, bundan sonra Japonya’da din eğitimi konusunda yapılacak araştırmalara büyük katkılarda bulunacağına eminiz. Ayrıca Türkiye’deki din kültürü ders kitapları, Türkiye gibi laik bir ülke olan Japonya için çok önemli referans olacaktır

