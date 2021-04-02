Diyanet İşleri yanıtladı: Aşı yaptırmak orucu bozar mı?

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı aşı çalışmaları devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmadığı, bu nedenle de aşının orucu bozmadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yazılan bilgiye göre, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmuyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na sorulan "Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna gelen yanıt şöyle:

"Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."