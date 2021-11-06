Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hazırladığı “Fetvalar” kitabından: Eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok, baldızıyla evlenebilir

“Baldızla zina, nikâhı düşürmez” ifadelerini ardından; Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabındaki tepki çeken bir diğer fetvada “Kız kardeşi, teyzesi, halasıyla evlenilebilir, eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok!” oldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar imzalı habere göre, “Aile hayatı” başlığı altında yer alan 824 numaralı fetvada, “kişinin, baldızıyla hangi şartlarda evlenebileceği” aktarıldı. “Kişi, karısını boşadıktan veya karısının ölümünden sonra baldızıyla evlenebilir mi?” sorusuna yanıt verilen fetvada, “hadislere göre iki kız kardeş ile aynı anda evlenmenin haram olduğu, eşin hala ve teyzesi gibi yakınlarının da baldız gibi değerlendirildiği” belirtildi.

“Fakat kişi, karısının ölümü veya onu boşaması halinde karısının kız kardeşi, teyzesi ya da halası ile evlenebilir” denilen fetvada, “Nikâh için boşadığı karısının iddet müddetinin (bekleme süresi) bitmesini beklemesi gerekir. Onun iddeti bittiği andan itibaren baldızı ile evlenebilir. Eşinin vefatı durumunda ise herhangi bir süre beklemesine gerek olmaksızın baldızı ile evlenmesinde dini hükümler açısından bir sakınca yoktur” ifadeleri kullanıldı.