Ayasofya'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'la ilgili tartışmalar sürüyor. Konuya ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk kez biri konuştu. Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Bünyamin Okumuş, "Atatürk'ü anlamaktan aciz, gafil ve hainleri kınıyorum. Birinci vazifemiz Atatürk’e rahmet okumaktır” dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Bünyamin Okumuş, “Burası, Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur. Atatürk Diyanet'i, dinle ilgili doğru bilgiyi halka anlatsın diye kurmuş. Atatürk'e rahmet okumak vefa borcumuzdur, bu borcu ödemek de birinci vazifemizdir. Atatürk ölmez bir eser bırakmıştır” dedi.

"Atatürk'ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot'tan ne farkınız var?"

Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Bünyamin Okumuş sözlerine şöyle devam etti:

“Atatürk olmasa kulağınıza ezan mı okunurdu, yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz? Atatürk'ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot'tan ne farkınız var?”

Okumuş, sosyal medya paylaşımında da yaşanan gelişmelerle ilgili şu görülere yer verdi:

“Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, simgemizdir. Ona laf yok, baş giderse börk gider. Allah muhafaza, bir daha da geri gelmez. Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Atatürk alerjisinin gerekçesini nasıl okumalıyız? Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Vaazları ile milli birliğimizi yaralamaya hiç kimse cüret etmemelidir. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürkümüzden ne istiyorsunuz? O tarih sahnesine çıkmasaydı, Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı doğdunuz zaman kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz?”