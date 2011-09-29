Din Hayattan Çıkar yeniden raflarda

T24

Prof. Tayfun Atay, dinin hayattan çıktığına, ‘insanın dini yaptığı’na ‘inanan’ antropolojik bir bakış açısını anlatan “Din Hayattan Çıkar”ın yeni baskısına öncekilerde bulunmayan yazısını da ekledi. Atay, İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabının önsözünde çalışmasındaki yenilikleri şöyle anlattı:Bunlardan birincisi oldukça eski, ama süren ilgiden dolayı eskimediğini düşündüğüm bir yazı: “Iran Islâm Devrimi’nin Arka Planı (1941-1979)”.1996’da Birikim’de yayımlanan bu yazıyı hâlâ pek çok yerde referans olarak görüyor ve pek çok öğrenci, araştırıcı ve meslektaşımdan ona nasıl ulaşabileceklerini soran mektuplar alıyordum. Bu “veriler” doğrultusunda onu Din Hayattan Çıkar’ın bu yeni baskısına eklemeyi uygun buldum. 2006 yılında Doğu-Batı’nın Şerif Mardin üzerine hazırladığı kitaba katkı olarak sunduğum “Şerif Mardin, Din ve Türkiye’de ‘Galile’ Olmak”, eklenen ikinci yazı... Aslında onun da ilk kaleme alınışı hayli eskiye dayanıyor. Ilk versiyonu, benim “din antropolojisi” alanına yönelimimi de başlatan bir okuma sunucunda hazırlanmış mütevazı bir seminer çalışmasıydı. Bu bakımdan onun, akademik-entelektüel serüvenimin bir yapıtaşı olarak ilgiye sunulduğu da söylenebilir. Nihayet yakın zamanda T24 internet gazetesinde tefrika edilmiş “Müslüman Kardeşler Nedir, Ne Değildir?” başlıklı yazı dizisini de kitabın bünyesine almak istedim. Fakat yine o da hayli eski, Londra’da Islam toplumları ve kültürleri üzerine çalışmalarımı sürdürdüğüm yıllardan kalma bir ürün... Bir sözlü seminer sunuşunun esnekliği içerisinde hazırlandığından özellikle kaynak kullanımı açısından “sorunlu” olsa da okurumun samimiyetine güveniyor ve bunu “sorun” etmeyeceğine inanıyorum. Yakınlarda tüm Ortadoğu’yu sarsan devrimsel-demokratik gelişmelerin temel dinamiklerinden birini, belki de birincisini bu örgüt oluşturduğu için meraklısı olabileceği düşüncesiyle bu yazıyı da kitabımın kapsamına almaya karar verdim.