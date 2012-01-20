Din hanesi, kimliklerden kalkacak mı?

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Milliyet gazetesiden Meriç Tefolar'ın haberine göre; Sinan Işık adlı vatandaşın nüfus cüzdanlarında din hanesi bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’yi AİHM’de mahkum ettirmesini hatırlatan soru önergesinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “Nüfus cüzdanlarındaki din hanesiyle ilgili ne zaman değişiklik yapılacak?” sorusu soruldu.Şahin, “Kimlik kartı genel uygulamasına geçilmeden önce kimlik kartlarında hangi bilgilerin yer alacağı belirlenecektir” yanıtını verdi. Bu sözler, yeni kimlik kartlarına din hanesinin konulmayabileceği şeklinde yorumlandı.CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, “AİHM’in vermiş olduğu karar tarihinden yaklaşık 20 ay geçtiği göz önünde bulundurulduğu, hükümet konuyla ilgili hangı çalışmaları yürütmüştür. AİHM’nin verdiği karar doğrultusunda nüfus cüzdanlarında din hanesiyle ilgili olarak, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesinde gerekli değişiklik ne zaman yapılacaktır?” sorularını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltti. Soru önergesini yanıtlayan Bakan Şahin, şunları kaydetti:“Vatandaşlık kartının pilot uygulaması ve yaygınlaştırılması ile biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması öngörülmüştür. Kimlik kartı hazırlık çalışmaları halen sürdürülmektedir. Kimlik kartı genel uygulamasına geçilmeden önce Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 41. maddesi kapsamında, kimlik kartlarında hangi bilgilerin yer alacağı belirlenecektir.”Bu sözler, Türkiye’nin AİHM’de mahkum olmasına neden din hanesinin yeni kimlik kartlarına konulmayabileceği şeklinde yorumlandı.