Din görevlilerinden 'İlahi Konseri'

İSTANBUL,(DHA)-Esenler\'de görev yapan din görevlilerinden oluşturulan ilahi korosu, üç ayların başlangıcı münasebetiyle \"Gönlümüzden Esenler\" isimli bir konser verdi.

Esenler Belediyesi\'nin, Esenler\'de görevli müezzin ve imamlardan oluşturduğu ilahi korosu, üç ayların başlangıcı münasebetiyle tasavvufi eserlerin yorumlandığı bir konser verdi.Fatih Camii İmamı Salih Uçar\'ın Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi\'nde gerçekleşti.

İKİ İMAM, YEDİ MÜEZZİNDEN OLUŞUYOR

Tasavvuf müziği sanatçısı Agâh yönetiminde iki imam ve yedi müezzinden oluşan koro, rast, uşak ve hüseyni makamlarında \"Esma Zikri\", \"Mevlam Sana Ersem Diye\", \"Erler Demine\", \"Affet İsyanım Benim\", \"Mail Oldum Bahçesi\'nde Hurmaya\" gibi ilahileri seslendirdi. Konserin sonunda salondaki katılımcılar ve koro hep birlikte \"Çanakkale Türküsü\"nü söyledi.

ALBÜM HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Din görevlilerine ezanı ve Kuran-ı Kerim\'i daha güzel okuyabilmeleri için Esenler Sanat Evi (ESEV)\'nde, şan, solfej ve tasavvuf müziği alanlarında eğitimler verilmesiyle başlayan projenin sonunda oluşturulan ilahi korosu, \"Gönlümüzden Esenler-2\" isimli bir albüm hazırlığı yapıyor.

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