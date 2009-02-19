‘Din eğitiminde ilkokul zorunluluğu kalksın’

BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, din eğitiminde ilköğretim bitirme zorunluluğunun kaldırılması için kanun teklifi verdi.



Yazıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3. maddesinin 1. fıkrası ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11. ve 14. maddesinde değişiklik öngören kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sundu.



Yazıcıoğlu, din eğitimine ilişkin kanun teklifinde, Kuran kursuna kayıt için ilköğretim okulunu bitirme mecburiyeti ile yaz tatilinde Kuran kursuna gidecek çocuklara uygulanan ilköğretim 5. sınıfı bitirme şartının kaldırılmasını önerdi.



Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında Kuranı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenler için Kuran kursları açacak. Ayrıca, küçük yaştaki çocuklar için tatillerde, Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kuran kursları açılacak.



Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olacak.



Teklifin gerekçesinde, bu uygulamanın dünyada sadece Türkiye'de olduğu belirtilerek, din eğitiminin önündeki yasakların kaldırılması gerektiği ifade edildi.



Yazıcıoğlu'nun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifinde ise, özel güvenlik görevlilerinin 5 yılda bir eğitim ve ruhsat alma zorunluluğunun kaldırılmasını öneriyor.

