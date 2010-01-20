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'Din derslerine girmezdim'

Müjde Ar, Önder Açıkbaş’la birlikte sunduğu ‘Güzel Haberler’ programında din bilgisinden konu açılınca okul yıllarından örnek verdi.

20 Ocak 2010 02:00

Müjde Ar, NTV’de ekrana gelen Önder Açıkbaş’la birlikte sunduğu ‘Güzel Haberler’ programında din bilgisinden konu açılınca okul yıllarından örnek verdi.

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Okula gittiği yıllarda din dersinin seçmeli olduğunu belirten Ar, “Ben lisede din dersine girmeyen iki-üç öğrenciden biriydim herhalde. Tercihliydi çünkü. Ama din bilgim de tamamdır, bu arada söyleyeyim onu” diye konuştu. Türkiye’de öğrencilerin tüm öğrencilik yaşamı boyunca 532 saat din dersi aldıklarını, felsefe dersinin ise sadece 72 saat olduğunu bir gazete haberinden aktaran Ar, “Avrupa’daki öğrenciler Türkiye’deki öğrencilerden daha fazla felsefe dersleri görüyorlar.     Oysa felsefe dersleri alan öğrenciler daha kültürel ve daha analitik düşünen bir insan olur” diye konuştu.




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