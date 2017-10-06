Din dersi yaşı dörde indi

Zorunlu din dersi 4. sınıfta başlasa da Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), müftülüklerle protokol imzalayarak derslerin seviyesini 4 yaşına indireceği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, son olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında imzalanan protokolle, okul kapıları din görevlilerine sonuna kadar açıldı. Protokolle, okulöncesi ve ilkokullarda kayıtlı çocuklara değerler eğitimi ve din eğitimi çalışmalarının yapılması amaçlandı. Ayrıca, “öğrencilerin manevi ve kültürel gelişmeleri hedeflenmektedir” denilerek protokolün kapsamı genişletildi. Müftülüklerin vereceği eğitim, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi dışında kalan anaokulu, ilkokul 2 ve 3. sınıfları da kapsıyor.

"Denetim Müftülüğe bırakıldı'

Habere göre, protokolle, anaokullarında her sınıfta haftada 6 saat, 2 ve 3. sınıflarda ise her sınıfta “serbest etkinlik saatlerinde” haftada 2 saat olacak şekilde program yapılmasında anlaşma sağlandı. Bu kapsamda okullarda verilecek din eğitimi faaliyetlerinde kullanılacak materyal ve etkinliklerin hazırlanması ve öğretim programlarının uygulanması ve ‘denetimi’ Müftülüğe bırakıldı.

Küçük yaştaki çocukların din eğitimine uyum sağlaması için Müftülükçe görevlendirilen öğreticiler ile okul öncesi ve sınıf öğretmenleri arasındaki koordinasyon görevi de okul müdürlerine verildi. Çocukların camilere “gezi” adı altında götürülmeleri de protokolde yer aldı. Kuran eğitimine katılan öğrencilere kazanımlar doğrultusunda okul müdürlüklerince de ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Velilere sordular

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile imzalanan protokol kapsamında, anaokulundaki çocuklara yönelik verilecek din eğitimi için velilere izin belgesi gönderdi. Belgede “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında yapılan işbirliği protokolüne göre 4-6 yaş öğrenciler için okulumuzda Kuran öğretimi yapılması planlanmaktadır. Kuran öğretimi isteyip istemediğinizi belirtiniz” denilerek velilere istiyorum-istemiyorum seçenekleri sunuldu.

Diyanet kreşleri

Okulöncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kreş sayısının da artacağı belirtildi. Okulöncesi eğitim alan tüm çocuklar arasında bu kurumlara devam eden öğrencilerin oranı geçen yıl yüzde 1.7 iken, 2016-17’de yüzde 3.6’ya yükseldi.