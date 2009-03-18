Din dersi ve ilkokul andı kaldırılsın

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG), hazırladığı raporunda, Türk eğitim sisteminde azınlık haklarının görmezden gelindiğini ve inkâr edildiğini iddia etti.



Merkezi İngiltere'de bulunan MRG, 'Unutmak mı, Asimilasyon mu? Türkiye'nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar' başlıklı raporunu dün Taksim'deki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nde açıkladı. Toplantıya; MRG Türkiye Koordinatörü Nurcan Kaya, Özel Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu Yönetim Kurulu Üyesi Garo Paylan, Apoyevmatini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mihalis Vasiliadis, Kürt Enstitüsü Başkanı Sami Tan, Süryani Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Muzaffer İris ve Cem Vakfı'ndan Avukat Serap Topçu katıldı.



Türkiye'deki çeşitli azınlık temsilcileriyle yapılan söyleşilerle harmanlanan raporda; özellikle Romanlar ve Kürtlerin eğitime erişim bağlamında ayrımcılığa uğradıkları, bu ayrımcılığın giderilmesi gerektiği belirtildi. Anadil eğitimi ve anadilde eğitim konusunda kısıtlılıkların sürdüğü kaydedilen raporda, zorunlu dini eğitimin de kaldırılması ve ders müfredatının değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.



Raporda, hükümete şu tavsiyelerde bulunuldu:



* Anayası'nın 3. maddesi 'Devletin dili Türkçe'dir' ifadesi, 'Devletin resmi dili Türkçe'dir' diye değiştirilmeli.



* Anayasa'nın 42. maddesi, tüm azınlıklara anadillerini öğrenme ve anadillerinde eğitim alma hakkı tanıyacak şekilde değiştirilmeli.



* Azınlık kültürünün korunmasını yasaklayan maddeler kaldırılmalı.



* Azınlık dilleri seçmeli olmalı.



* Azınlıkların yaşadığı bölgelerde iki dilli müfredat sunulmalı, o dillerde kitaplar hazırlamalı.



* İlkokul andı kaldırılmalı.



