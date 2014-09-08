Din Bir-Sen: Rotasyon, ceza ve sindirme aracı olmamalıdır

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Haziran ayında başlayan rotasyonla ilgili Din Bir-Sen’e ulaşan şikâyetler ve rotasyona tabii tutulacak din görevlilerinin bekleyişleri üzerine yazılı bir basın açıklaması yapan Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK) ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yönetmelikte yaptığı düzenleme ile yaklaşık 110 bin din görevlisi zorunlu görev yeri değişikliğiyle karşı karşıya kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, uzun süre aynı yerde çalışmanın hizmet etmeyi olumsuz etkilediği, heyecanı düşürdüğü, bu nedenle düzenli yer değişikliğinin hizmetin kalitesini artıracağı düşüncesiyle uygulamaya koyduğu rotasyon korku ve endişeye neden olmuştur” dedi.

Rotasyon için 657 Sayılı D.M.K. ne diyor?

Şenocak, 657 Sayılı D.M.K. 72’nci maddesinde; ‘Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapıldığını hatırlatarak, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılacak rotasyonun, bu kanunun özüne uygun olması gerekir. Adil ve hakkaniyetle yapılmayan rotasyon kuruma karşı güveni azaltır, din görevlilerinde korku ve endişeye neden olur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan rotasyon uygulamasının bugünkü geldiği noktada budur” şeklinde konuştu.