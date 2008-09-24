Din adamları rotayı şaşırsa

Selefi ve Vahabi düşüncesine mensup din adamlarının tepki çeken fetvaları devam ediyor. Suudi bir din adamının "Ahlaksız program yayınlayan kanal sahiplerinin öldürülebileceği" yönündeki fetvasından sonra bu kez de Fas'ın Selefi düşüncesine mensup din adamlarından Şeyh Muhammed El Magravi'nin kızlar 9 yaşında evlenebilir fetvasına İslam dünyasının dört bir yanından tepki yağıyor.



Matematiksel mantıkla varmış…



Fas Yüksek Bilim Konseyi, fetvayı kınarken, Şeyh Magravi'yi de mahkemeye verdi. Konsey, İslam tarihinde sadece Peygamber Efendimizin bu tür bir evlilik gerçekleştirdiğine inanıldığını belirtirken, Suudi araştırmacı ve tarihçilerden Dr. Süheyla Zeynelabidin, İslam dünyasındaki inanışın tersine Hz. Ayşe'nin Hz. Muhammed (s.a.s) ile evlendiğinde yaşının 19 olduğunu ifade ediyor. Dr. Zeynelabidin, bu sonuca tarihî analizleri araştırarak ve matematiksel mantığa dayandırarak ulaştığını vurguluyor.



Sapıkça düşüncelere temel oluşturmaz



İslam tarihinde ağırlıklı olarak Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Ayşe'nin efendimizle evlendiğinde yaşının 9 olduğu ifade ediliyor. Bazı tarihi kayıtlarda ise yaşının daha büyük hatta 17 yaşında olduğu belirtiliyor. Fas Yüksek Bilim Konseyi, hiç kimsenin dini kullanarak bu tür sapıkça düşüncelerine temel oluşturamayacağının da altını çiziyor.



Fakir ailelerin çocukları para karşılığı alınıyor



Son yıllarda başta Suudi Arabistan olmak üzere zengin Körfez ülkelerinden, özellikle Mısır ve gelir düzeyi düşük ülkelere gelenlerin, fakir ailelerin yaşı çok genç kızlarını para karşılığı satın almaları ve örfi nikah kıymaları Mısır'da insan hakları kuruluşlarını ayağa kaldırmış ve bu tür eylemlerin cezalandırılmasını istemişti.



Fas Kadınlarla Dayanışma Ulusal Birliği Başkanı Nebile El Tibr, bu tür fetvaların çocukları çok erken yaşlarda cinsellik düşünmeye iteceğini belirterek, Şeyh Magravi'ye sert tepki gösteriyor. Fas'ın Selefi düşünceye sahip en önde gelen din adamlarından olan Magravi, bu yöndeki fetvasını, "kızların ergenlik çağından önce evlenip evlenemeyeceklerine" dair bir soru üzerine vermişti.



Çocuk yaşta evliliğe yasak



Aynı zamanda Dünya Müslüman Bilim Adamları Birliği üyesi de olan Dr. Zeynelabidin, Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak erken yaşta çocukların evlendirilmesinin yasaklanmasını istedi.



Şiiliğe savaş açan Vahhabi ve Selefi düşünce aynı zamanda Sünniler arasında da ciddi bir rahatsızlık meydana getiriyor. Çeçenistan'dan Bosna'ya Fas'tan Mısır'a İslam dünyasının genelinde yayılmaya çalışan Selefi düşünce, bu ülkelerde artan terörist eylemlerin çoğunun alt yapısını oluşturuyor.



Geçtiğimiz günlerde de Vahhabi düşüncenin önde gelen isimlerinden Şeyh Salih el Lihedan, ahlaksız program yayınlayan kanal sahiplerinin öldürülebileceği yönünde fetva vermiş daha sonra bu sözünü, "kişiler değil devletler yapabilir" diye tashih etmişti.

