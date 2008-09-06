Din adamları eşitlik istiyor

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız, tüm kamu personelinin izin yaptığı veya çalışması durumunda mesai aldığı dini ve resmi bayramlarda görevli din adamlarına da bir miktar mesai ücreti ödenmesini istediklerini söyledi.

Din görevlilerinin ayrıcalık değil kamu çalışanları arasında adalet olmasını istediğini, kendilerine uygulanmayan hakların bir kaçını kazanma mücadelesi verdiklerini belirten Yıldız,

toplu iş görüşmelerinde bu konu üzerinde durduklarını ifade etti.



"Gazetelerde yazdığı gibi sabah ve ikindi namazları için mesai istediğimiz doğru değil" diyen Yıldız, özellikle yaz döneminde çalışma saatlerinin 05.00'ten başlayıp akşam 23.00'e kadar sürdüğünü, bu yoğunluğun Ramazan ayı ile birlikte arttığını vurguladı.

Yıldız, cami içi ve dışında çok sayıda görevi bulunan din adamlarının, ayrıca eğitim görevini de üstlendiklerine işaret ederek, buna karşın diğer kamu görevlileri gibi sosyal haklardan yararlanamadıklarını anlattı.

Özellikle imamların sadece ezan okuma ve namaz kıldırma gibi görevlerinin bulunduğu ve başka işler yapmadıklarına dair yanlış bir kanı olduğuna değinen Yıldız, şöyle konuştu:

"Din adamları, görev yaptıkları bölgede cenaze namazı kıldırıyorlar, cenaze yıkıyorlar, hasta ziyaretlerine gidiyorlar, mevlit ve benzeri dini törenlere katılıyorlar. Ayrıca, resmi nikah kıydıranlar mutlaka dini nikahı da tercih ettiği için din adamları bu görevi de yerine getiriyor."



Diyanet İşleri Başkanlığının, son yayımladığı genelge ile imamlardan sabah namazlarından en az bir saat önce camileri açmaları, gerekli temizlik ve teknik bakımı yapmalarını istediğini dile getiren Yıldız, böyle bir uygulamanın hiçbir kamu görevlisi için geçerli olmadığını söyledi.

Yıldız, din adamlarının, özellikle imam ve müezzinlerin haftanın 7 günü çalıştığını, sosyal yaşantılarının "yok" denecek kadar az olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tek talebimiz, tüm kamu personelinin izin yaptığı veya çalışması halinde mesai aldığı dini ve resmi bayramlarda çalışan din adamlarına da mütevazı de olsa bir miktar mesai ücreti ödenmesi. Hükümetle devam eden toplu iş görüşmelerinde bu konuda talebimiz oldu.

Din adamlarının sorunları sanıldığından da fazla. İmam ve müezzinler haftanın 7 günü çalıştıkları için hafta sonlarını aileleriyle, gönüllerince geçiremiyorlar. Hatta bazı imamlardan, 'bir pazar günü babamızı ziyarete gidemiyoruz, eşimizle çocuğumuzla pikniğe çıkamıyoruz' gibi yakınmalar geliyor. Bu da din görevlileri üzerinde psikolojik ve sosyolojik sorunlar yaratıyor."