Din adamları Beşiktaş şehitlerini andı

Ozan URAL- Cemil ÖZDEMİR - Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ\'ta geçen yıl 10 Aralık\'ta meydana gelen hain terör saldırısının 46 şehidi, farklı dinlere mensup din adamları ve bazı ülke temsilcilerin katılımıyla anıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından, geçen yıl 10 Aralık\'ta düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin şehit olduğu Beşiktaş Şehitler Tepesi\'nde saat 22.30\'da anma töreni düzenlendi. Törene, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Panama Başkonsolosu Andres Gregori Nunez, Yunan Başkonsolosluğu adına Danila Yasilaki, Türkiye Ermeni Katololik Toplumu Ruhani Lideri Levon Zekiyan, Ermeni Patrikanesi Temsilcisi Sarkis Kuyumcuyan, Latin Katolik Kilisesi Temsilcisi Ruben Tierrablanca Gonzales, Rum Ortadoks Patrikhanesi Temsilcisi Peder Benjamin, Türk Yahudi Toplumu Temsilcisi İshak Alauf katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Çelenk bırakılmasının ardından, şehitler için farklı dinlere mensup din adamları tarafından dualar okundu. Bazı şehit yakınlarının tören sırasında gözyaşı döktükleri görüldü. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar\'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

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