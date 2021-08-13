Dimitrios Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-lacivertliler dün, Dimitrios Pelkas'ın sabah antrenmanı sırasında omzunun çıktığını, yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.

Yunan futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Yunan futbolcunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Omzumdaki sakatlık nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum"