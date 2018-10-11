Dima'yı altınları için öldüren amcasına müebbet hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, Suriye uyruklu yeğeni Dima Aşaelim\'i (18), 4 aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklayarak öldürüp altınlarını alan Bakrı Ashalem (27), tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, \"Şeytana uydum, aklım başımdan gitti\" dedi. Sanık, ömür boyu hapis ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde geçen Haziran ayında meydana gelen olayda Dima Aşaelim, ağabeyi tarafından evde ölü bulundu. Yapılan incelemede Dima Aşaelim\'in, 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polisin araştırmasında, olayın ardından eve gelip gözyaşı döken amca Bakrı Ashalem\'in, yeğeni Dima Aşaelim\'i, 4 aylık bebeğinin gözü önünde bıçaklayarak öldürüp kolundaki bilezikleri aldığı belirlendi.

\'ŞEYTANA UYDUM\'

Gözaltına alınıp tutuklanan Bakrı Ashalem, Bursa 12\'nci Ağır ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. \'Canavarca his saikiyle adam öldürmek\' ve \'gasp\' suçlarından yargılanan Bakrı Ashalem, savunmasında olayın nasıl olduğunu tam hatırlayamadığını söyleyerek, \"Gözüm döndü, şeytana uydum, aklım başımdan gitti. Zaten olaydan sonra polis beni gelip aldığında ne olduğunu anlayamadım. Bana anlattıklarında hatırladım neler olduğunu ama detaylarını hala hatırlamıyorum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım\" dedi.

Sanık Bakrı Ashalem, \'canavarca his saikiyle adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis, \'gasp\' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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