Dilovası’nda beyaz yapışkan korkusu!

T24 - Çevre kirliliğiyle bilinen Dilovası’nda geceleri ilçenin üzerine çöken ve düştüğü yere yapışan, yıkanmasına rağmen çıkmayan beyaz renkli kimyasal tabaka korku yarattı.



Sanayi kuruluşları ile konut alanlarının içiçe girdiği, yapılan araştırmalarda kanser vakalarının Türkiye ortalamalarının 30 kat üzerinde olduğu öne sürülen Dilovası’nda son 4 gün önce araçların üzerinde farkedilen ve yıkanmasına rağmen çıkmayan beyaz madde endişeye neden oldu. Araçların cam ve kaportasının üzerinde ince bir tabaka oluşturan, silindiğinde ele yapışan, deterjanla yıkanmasına rağmen çıkmayan bu maddenin hangi sanayi kuruluşundan kaynaklandığı henüz anlaşılamadı.





Evlerin balkonunda bırakılan çamaşırların yanı sıra duvar, yer, ağaç yapraklarında bile görülen ve çıkmayan madde, özellikle araç sahiplerinin tepkisine neden oldu. Araçlarını oto yıkama servislerine götürmelerine rağmen onların da bu tabakayı çıkaramadığını söyleyen ilçe sakinleri, bunun insan sağlığına nasıl etki yapacağını da bilmediklerini belirterek bundan son derece tedirgin olduklarını söyledi. Dilovası sakinlerinin İl Çevre Müdürlüğü’ne bildirmesine rağmen şu ana kadar bir açıklama yapılmazken, yerel gazeteci Bilal Kocabay “Bu madde sadece sirkeli su ile çıktı. Ayrıca araçlara mutlaka pasta cila yapılması gerekiyor. Burada yüzlerce araç var. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Bu sadece araçların üzerinde değil, vaktandaş soluyor ciğerlerine yapışıyor” dedi.



Araç sahiplerinden Hikmet Adıgüzel ise, “Kimyasal mı, tutkal mı belli değil. Fabrikalardan gelen bir şey ama ne olduğunu bilmiyoruz” diyerek bunun bir an önce araştırılmasını istedi. Ahmet Yalvaç da, 2-3 günden bu yana bu maddenin görüldüğünü, yıkattığı aracından bunun çıkmadığını, camlardaki maddeli de jiletle kazımak zorunda kaldıklarını anlattı.



Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği eski Başkanı Ercan Teker ise, Dilovası’ndaki kirlilik ve kanser vakalarıyla ilgili olarak 2006 yılında TBMM bünyesinde Dilovası Araştırma Komisyonu kurulduğunu, yine de birşeyin değişmediğini söyledi.