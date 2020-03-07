Dilovası'ndaki tesislerden kömür tozu yağıyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerden kömür tozu yağıyor. Mahalleliler, kömür tozu nedeniyle insanların hastalandığını belirterek, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Sanayi kuruluşları ve konut alanlarının iç içe olduğu, sık sık hava kirliliğiyle gündeme gelen Dilovası’nda, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nden rüzgarla birlikle yayılan kömür tozları, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.



Özellikle Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerinde yaşayanlar, tesislerden yayılan kömür tozu nedeniyle pencere ve kapılarını açamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, kömür tozu nedeniyle hastalandıklarını söyledi.

"Okuldaki çocuklar olumsuz etkileniyor"

Rüzgarla beraber yaşam alanlarına giren kömür tozlarından insanların olumsuz etkilendiğini ifade eden Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Dilovası’nda özellikle iki mahallemiz çok ciddi anlamda olumsuz etkileniyor.

Bu şu an yaşanan yeni bir olay değil, yıllardır yaşanan bir sorun. Burada, halkımızın ciddi anlamda mağduriyeti var. Çünkü kömür tozlarından dolayı dışarıda kuruması için asılan çamaşırlar bile simsiyah oluyor, is oluyor. Tesisin yan tarafından bir okul var, çocuklarımız olumsuz etkileniyor" dedi.