Dİlmen: Fenerbahçe Alex'siz oynamaya çözüm bulmalı

T24 - Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan maçın analizini yaptı. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçından değerli bir puanla ayrıldığını söyleyen Dilmen, takımın deplasmanda da kendi sahasında gösterdiği gücü göstermesi gerektiğini belirtti.



İşte Dilmen'in Milliyet gazetesinde yayımlanan bugünkü (02.11.2009) yazısı:



Fenerbahçe sezonun en değerli puanını kaptı ancak bu deplasman performansı gelecek adına ciddi bir tehlike.



Fenerbahçe’nin yöneticisi de, teknik heyeti de, futbolcusu da bir puana şükretmeli. Fenerbahçe çok zor sayılabilecek Denizli, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kayseri gibi deplasmanlardan bir mağlubiyet ve bir beraberlikle döndü. Ama bakıyorsunuz bu maçlarda takımın en iyisi kaleci Volkan. Dün de aynısı oldu.



Maçın ilk yarısı ortada geçti. İkinci yarı ise tek kale gibiydi. Kayseri kanattan geldi, göbekten geldi, kısacası her yerden geldi. Penaltı ile gole ulaşabildi. Beraberlikten sonra da birçok fırsatı değerlendiremedi.



Fenerbahçe takımında top oynamayı düşünen iki oyuncu vardı; Emre ve Gökhan Gönül. Diğer oyuncular sadece amaçsız bir şekilde topun peşinden koşup, durdular. Dokuz kişiyle kendi yarı alanında bekleyen Fenerbahçe’nin kazanması zaten mucizeydi.



Teknik Direktör Daum’un hamleleri de işe yaramadı. Semih’i aldı, ancak top tutamadı. Santos zaten takıma yarardan çok zarar getiriyor. Bir kere korkak oynuyor. Rakibin kramponunu gördüğü anda topu bırakıyor. Bu ağır saha şartlarında bembeyaz forması kirlenmedi. Sol kanada geçtikten sonra ligimizin en az hücuma çıkan savunma oyuncusu Ali Turan 10 kez bindirme yaptı. Güiza’ya kötü bile diyemiyoruz.



Fenerbahçe deplasmanlarda kalite farkını ortaya koyamıyor. Bu kadar yatırımın karşılığı alınamıyor. Eskiden büyük takımlar deplasmanlarda tek kale oynarlardı. Şimdi Fenerbahçesi de, Galatasaray’ı da, Beşiktaş’ı da atıp yatıyor.



Fenerbahçe bir de Alex’siz oynamaya bir çözüm bulmalı. Takım bütün yaratıcılığını kaybediyor. Dün onun bölgesinde görev alan Mehmet Topuz bu işi beceremedi. Çünkü Mehmet pas vermesi gereken yerde şut çeken, şut çekmesi gereken yerde pas atan bir oyuncu. Bir tek Emre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ona da hücumda katkı sağlayacak birisi yok.



Kayserispor böyle bir Fenerbahçe’den üç puan alamadığı için üzülmeli. Fenerbahçe ise yukarıda da belirttiğim gibi sezonun en değerli puanını kaptı ancak bu deplasman performansı gelecek adına ciddi bir tehlike. Her zaman bu kadar şanslı olamayabilirler. Kadıköy’de canavar kesilen Fenerbahçe’nin rakip sahada da gücünü göstermesi gerekir.