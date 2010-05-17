Dilmen: FB için dramatik son

T24- Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün geceyi hem Fenerbahçe taraftarı hem de futbolcular için dramatik bir son olarak niteledi. Dilmen Fenerbahçe’nin en az 20 gol pozisyonuna girdiğini ama sonucu değiştiremedeğini anlattı. İşte Dilmen’in maçla ilgili görüşleri:

Benim futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere ben Fenerbahçe’nin bu kadar rahat oynadığı bir maça şahit olmadım

Benim futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere ben Fenerbahçe’nin bu kadar rahat oynadığı bir maça şahit olmadım

Fenerbahçe’yi son 20 yılda bir maçta bu kadar pozisyona girerken görmemiştim. En az 20 tane gol fırsatı yakaladılar ama maç 1-1 sona erdi. Gerçekten inanılır gibi değil...

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda şampiyonluk maçına çıkan Fenerbahçeli futbolcular her şeyi yaptılar ama meşin yuvarlağı iki kale direğinin içinden geçiremediler. Aslında böyle bir maça teknik analiz yapmak doğru değil. Çünkü Trabzonspor hiç direnemedi. Kaleci Onur’un kurtarışları, direkten dönen toplar, oyuncuların altı pastan kaçırdıkları, hakikaten çok şaşırtıcı. Minyatür kale maç gibi geçti doksan dakika. Düşünün Gökhan Gönül 30 kez Trabzonspor ceza alanının içindeydi.

Benim futbol oynadığım yıllar da dahil olmak üzere ben Fenerbahçe’nin bu kadar rahat oynadığı bir maça şahit olmadım. Dün gece çok farklı bir olay yaşandı. Düşünün Alex gibi bir oyuncunun gözü kapalı atabileceği golleri kaçırmasının izahı yok. Bir daha da kolay kolay yaşanacağını sanmıyorum. Hem Fenerbahçe taraftarı, hem de futbolcular için dramatik bir son oldu.

Fenerbahçe daha önce Denizli’de de şampiyonluk kaybetti ama bu kadar pozisyon bulamamıştı. Bu kez basketbol maçı gibi bir karşılaşma oynadılar. Her atak tehlikeye dönüştü.

Sonuçta sürpriz bir şampiyon çıktı. Artık beşinci büyük de ligimize geldi. Bursaspor’u kutlamak gerek. Ertuğrul Sağlam ve öğrencileri bir mucizeyi başardılar. Bu büyük başarıda emeği geçen herkesi kutlamak gerek.