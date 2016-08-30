Dilma Rousseff: Bana karşı yapılan bir darbe

Brezilya'da devlet başkanlığı askıya alınan Dilma Rousseff, hakkındaki azil davasında yaptığı savunmada sicilinin temiz olduğunu belirtti ve kendisine bir siyasi darbe yapıldığını söyledi.

Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

68 yaşındaki Rousseff'in hakkında azil davası açılmasıyla devlet başkanlığı otomatik olarak askıya alınmıştı.

Senatodaki azil davasında kendisini savunan Rousseff, 'vicdanının tamamen rahat olduğunu ve hiçbir suça karışmadığını' belirtti.

Dava sırasında senatörler Rousseff'i çapraz sorguya alıyor.

Senatörler bu haftanın sonunda Rousseff'in devlet başkanlığı görevinden alınması veya görevine iade edilip edilmesi yönünde oy kullanacak.

Rousseff konuşmasına 54 milyon seçmenin oyunu alarak seçildiğini hatırlatarak başladı.

Anayasa'ya hep bağlı kaldığını belirten Rousseff, askeri yönetim döneminde silahlı mücadele içinde yer aldığını ve işkence gördüğü dönemde dahi mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Daha eşitlikçi bir toplum için mücadele ettiğini belirten Rousseff, asla mücadelesinde geri adım atmayacağını söyledi ve kendisine şu anda bir darbe yapıldığını belirtti.

Rousseff'in görevden tamamen uzaklaştırılması için 81 senatörden 54'ünün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Brezilya'da yayın yapana günlük gazete Folha de Sao Paulo, senatörlerle konuştuğunu ve şu ana kadar 52'sinin temelli azil yönünde oy kullanmaya karar verdiğini yazdı.