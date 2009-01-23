Dilipak'tan şikâyetçi oldu

Müjde Ar, yazar Hüseyin Üzmez ile yaptığı yorumların ardından, Üzmezin köşesinde 'pornocu' ifadesi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Müjde Ar, NTV'de katıldığı programda taciz iddiasıyla yargılanan yazar Hüseyin Üzmez ile yaptığı yorumların ardından, kendisiyle ilgili 6 Ekim 2008 tarihindeki köşe yazısında "Bunlar pornocu değil mi? Grup seks yapıp, ensest ilişkiye giren lolita takımından değiller sanki" ifadelerini kullanan Vakit gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Müjde Ar'ın avukatı Kemal Aytaç, savcılığa verdiği dilekçede, "Müvekkilim Türk toplumuna mal olmuş bir sanatçıdır ve bu yazı ile son derece rencide olmuştur. Bu yazının ne basın özgürlüğü, ne eleştiri ve yorum hakkı ne de gazetecilik etiği çerçevesinde açıklanması mümkündür. Hakaret ve iftira niteliğindeki sözler nedeniyle Dilipak cezalandırılmalıdır" dedi. Savcılık tarafından Dilipak'ın kaleme aldığı yazıyla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü sanatçı avukatı aracılığıyla yazıyı tekzip etmek üzere önceki gün Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

