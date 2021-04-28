Dilipak: Yok artık, bu kadarı bizim mahalle için fazla; ne bileyim bu kadar kısa zamanda böyle büyük işler başaracak nesiller yetiştirdiğimizi!

Dilipak, "Thodex skandalı ve gençlik nereye!" başlıklı yazısında, "Korkuyordum! Yoksa bu da mı 'bizim iyi çocuklardan' diye. Revü kızları kılıklı birilerinin tanıtımında rol aldığı Porsche çekilişindeki fotoğrafını görünce, bizimkiler olamaz dedim. 2 milyar dolar vurgun, dekolte kıyafetli konu mankeni kızlarla show... Yok artık, bu kadarı bizim mahalle için fazla. Ne bileyim bu kadar kısa zamanda böyle büyük işler başaracak nesiller yetiştirdiğimizi. İlk meclisin açıldığı gibi Cuma’ya denk gelen, üstelik Ramazan ayında 23 Nisan’ı Thodex operasyonu ile kutlayacağımızı! Revü kızları ile fotoğraf çektirip, süt banyosu yapan gençlerimizin sayısı 'istisna' ile açıklanamayacak sanırım bu gidişle... Eee, babalar ve oğullar. Öyle babaların, öyle ailelerin böyle çocukları oluyor. Boynuz kulağı geçiyor. Kerata 2 milyarcık götürmüş. O da davul çala çala yapmış bu işi, TGRT’de, bu işin nasıl yapılacağını anlatmış" ifadesini kullandı.

Dilipak, "İthal ikamesi ile bu işler olmaz. Hiçbir şey ithal etmeyeceksiniz değil, ama bu iş böyle olmaz. Sonuçta tüm ürettikleriniz, sabit ve otonom sistemler yerden ve uzaydan kontrol edilerek işlevsiz hale getirilebilir. Ha bu Thodex bize ders olsun... Faruk Fatih Özer’i yakalamak ya da bu işin içindekileri cezalandırmak o parayı bize getirmez. Bu çocukları günah keçisi ilan edip linç etmek de çözüm değil, arkadan gelenler, önden gidenleri aratabilir" görüşünü dile getirdi.

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Ne olmuştu?

21 Nisan'da internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'te yatırımcıların hesaplarına erişim kesilmişti. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı iddia edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatmıştı.

İddiaların ardından Thodex'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan kurucu Faruk Fatih Özer, "yurtdışına kaçtı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 65 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı, yurt dışına giden Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılması için harekete geçti. Savcılık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına ‘kırmızı bülten’ yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakı iletmişti. Adalet Bakanlığı da Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattığını duyurmuştu.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu tespit edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için önceki dün (22 Nisan 2021) Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon konuşması yaptığını duyurmuştu.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, “Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine Interpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denilmişti.