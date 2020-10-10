Dilipak: “Yeni normal” dönemde “demokrasi” filan da olmayacak; bilgi beyninize yüklenecek, itiraz etmeye kalkarsanız beyniniz resetlenecek

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, LGBT+'ları hedef aldığı yazısında 'yeni normal' olarak adlandırdığı düzenden bahsetti.

Eleştirerek bahsettiği 'yeni normal düzen'e "Mesela cinsel yönelim tecrübesi için 14 yaş normal, ama 'Allah’ın emri, peygamberin gavli ile' bir aile kurmak için 15 yaş bile normal değil" diyerek örnek veren Dilipak, "Yeni Normal' dönemde 'demokrasi' filan da olmayacak. O 'ulus devlet' filan da. Ne istişaresi, ne şûrası?! Sizin bilmeniz, öğrenmeniz, itiraz etmeniz gereken bir durum da olmayacak gelecekte. Bilgi beyninize yüklenecek, itiraz etmeye kalkarsanız beyniniz resetlenecek" ifadelerini kullandı.

Dilipaz sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

Sağ-solu, milliyetçi-dindar bırakın. Kadın-erkek kalmıyor ki soy, sop kalsın. “Mode-rn” “Kült-ür” ve “yaşam tarzı” kendi dilini ve dinini de üretecekse, geriye ne kalıyor. Ve birileri bizi neyle oyalıyor? Covid neyin habercisi idi ve bir adım sonrasında bizi bekleyen ne? Bu tehlikeli gerçekler karşısında siz hangi kazanımdan söz ediyorsunuz. “Milli ve yerli” diye bir şeyin yeni normal dönemde karşılığı ne olacak?

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