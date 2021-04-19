Dilipak: Yeni nesil, eski normal dönemin 'normal insan'ı olmayacak; chip’lenmiş beyinleri ile biyonik bir robota dönüştürülecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, gelmekte olan yeni nesilin, artık eski normal dönemin 'normal insan'ı olmayacağını, chip’lenmiş beyinleri ile biyonik bir robota dönüştürüleceğini savundu.

Dilipak, "Bitkilerin ve hayvanların başına gelenler bugün bizim başımıza geliyor. Hormonlu gıdalar, hasta, obez bir nesilin doğmasının ana sebebi. Hibrit tohumları yiyenler, kısır, ebter olmaya başladılar. Geni ile oynanmış gıdalarla beslenenler genetik hastalara dönüşmeye başladı. Genetik yapısı dönüştürülmüş ilaç, aşı ve gıdalar, insanlarda da mutasyona sebep olmaya başladı. Bundan sonra kanser, genetik hastalıklar, psikolojik sorunlar, intihar, alerjik hastalıklar, solunum yolları hastalıkları, ani ölümler patlarsa şaşmamak gerek. Radyoaktif kirlenme, oksijen atomlarının frekansını değiştireceği için yeteri kadar oksijen alamayacağız" dedi.

Dilipak, "Elektromanyetik dalgalar, bulutların hareketi, hava, kara ve deniz canlılarının davranışları manupile edilebilecek. RF ve ışın silahları ile hava, kara, deniz araçları oldukları yerde vurulabilecek. Yeni normal dönemin savaşları da, üretimi de, pazarlaması da farklı olacak. Enerji maliyeti ve emek maliyeti olmayan bir üretim düşünün. Sahi bu kadar insan nerede çalışacak? “Bu kalabalıklar niçin var” sorusunun cevabı olmayacak yakında! Bunların bir şekilde resetlenmesi ve bir kısmının da kısırlaştırılması gerek. Onun için yediklerinize, içtiklerinize bakın, empoze edilen hayat tarzına bakın. Niçin aileye düşmanlar sanıyorsunuz! Niçin sentetik ete yöneltiyorlar bizi, sentetik gıdalara yöneltiyorlar sanıyorsunuz. CoVID neyin nesi idi. Bu CoVID ilaçları, bu aşı neyin nesi!" görüşünü savundu.

Dilipak, yazısında "Bu gelmekte olan yeni nesil, artık eski normal dönemin 'normal insan'ı olmayacak. Chip’lenmiş beyinleri ile biyonik bir robota dönüştürülecek. Starlink ve 5G ile donatılmış uzay ve yerkürede “Nesnelerarası iletişim”le insan, hayvan ve robotlar tek yekûn içinde toplanıp, yazılıp çizilecekler. Geçen yıllarda yakında insanlar hayvanlarla konuşacak derken, ben 2025’i hedef gösteriyordum. Ama Elon Musk bu işi erkene aldı. O artık maymunu ile birlikte bilgisayar oyunu oynayabiliyor. Metresi kafasına Chip taktırmak için gün sayıyor. O gün tanrısal bilgiye ve tanrısal bir güce sahip olacağını söylüyor. Neuralink entegrasyonu ile artık insan, hayvan, makine birer nesne olarak tanımlanacak. İnsanlar da birbirinin bilgisini kopyalayabilecek. Makinalar sizin beyninizi okuyup tarayabilecek ve yükleme silme de yapabilecek" görüşünü savundu.