Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni bir saldırının hedefinin Şam olması gerektiğini yazdı. Dilipak, "Yeni bir saldırıda hedef Şam olmalıdır. Hem sivillerin güvenliği, hem de Türkiye’nin güvenliği için bu şart." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Türkiye bu konudaki kararlılığını Suriye’nin sınırı olan ülkelere, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ile birlikte BM, İİT, Avrupa Birliği, Arap Birliği, D8 ülkelerine, NATO’ya bildirmesi gerekir. Türkiye kendi kararını kendi başına uygulama kabiliyetine sahip bir ülkedir. Türkiye, batıya göç edecek bölge halkı için bir bariyer olmamalıdır. Batı bu konuda samimi ve dürüst davranmamıştır. Verilen sözler tutulmamıştır." görüşünü savundu.

Dilipak, "Gelinen noktada görünen o ki ne ABD, ne Rusya, ne İngiltere, ne AB, ne NATO’nun ve bunların tetikçisi, işbirlikçisi ülkelerin ipi ile bu işe girilmez. Bu konuda tek tutunacağız ip “Allah’ın ipi / Hablullah' olacaktır. Her zamankinden daha akıllı, daha dürüst ve daha cesur olmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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