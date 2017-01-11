Dilipak: TL'ye karşı topyekûn saldırı var; MİT ne yapıyor, operasyon ne zaman?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kayıplarının arkasında "topyekûn saldırı" olduğunu öne sürdü.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlar yapan Dilipak, "TL'ye karşı topyekun saldırı var. Suudi Riyali TL'yi geçti. Fitch mevzi almış bekliyor. Bu saldırı karşısında MASAK ne yapıyor ya da MİT?" diye sordu.

"Birileri dolar üzerinden Türkiye'ye ayar çekmeye çalışıyor, ama bu ABD'ye ve dolara zarar verecek, Türkiye'ye verdiğinden daha fazla" ifadesini kullandı.

Dilipak, iddiasını şöyle sürdürdü:

"Dolar operasyonu 15 Temmuz'un devamıdır. Bu operasyonda rol alanlara karşı operasyon ne zaman?"