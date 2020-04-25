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Dilipak: 'Tarihin sonu'nu konuşuyoruz; 'medeniyetlerarası savaş' ihtimali gündemde

25 Nisan 2020 10:12

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Hava, su, toprak ve insan kirlendi. Makro kozmoz ve mikro kozmozda fıtrata insan eliyle ıslah bahanesi ile ifsada yönelik müdahale söz konusu. Onlar biz ‘ıslah edicileriz’ deseler de, aslında ‘bozgunculuk’ yapıyorlar. Kendilerini bilimin aydınlığında görseler de, cehaletin karanlığında yaşıyorlar. Yeryüzünde bir cennetten söz etseler de yeryüzünü cehenneme çevirmeye hazırlanıyorlar” ifadelerini kullanan Dilipak, “Tarihin sonu’nu konuşuyoruz. ‘Medeniyetlerarası savaş’ ihtimali gündemde” dedi.

Sözlerinin devamında, “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gelecek günler, bizler, yani âdemoğulları, en azından içimizden bir topluluk olarak “iman ettik” diyenler,  aklımızı başımıza toplayıp tevbe etmeyecek olursak, geçen günlerden kolay da olmayacak. İnsanlık bir çıkmaz sokakta yokuş aşağı gider gibi, doludizgin ilerliyor” diye konuşan Dilipak, acele etmemeyi, umutsuzluğa kapılmamayı öğrenme; birbirimizle kavga etmemeyi, birbirimizi suçlamaktan vazgeçmeyi, eski defterleri karıştırarak kan davasına dönen ağır dalaşmalarından, karşılıklı suçlamalardan vazgeçme çağrısında bulundu.

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