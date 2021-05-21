Dilipak'tan Viranşehir Savcısı'nın görevden uzaklaştırılmasına tepki: Adaleti viran etmeyin, Eyyub’un sabır taşını çatlatmayın!

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip Koronavirüs salgını hakkında çıkarılan genelgelerin hukuka uygun olmadığını belirten Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Bir süredir Covid-19 yasaklarıyla ilgili eleştirilerini gündeme getiren Dilipak, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılan Savcı Akbulut için “Bir yiğit adam çıktı, cesaret gösterdi, milletin sesine kulak verdi, CoVID fitnesinin arkasındaki derin gerçeği ortaya çıkartacak bir adım attı. Bir soruşturma başlattı” yorumunu yaptı.

Akit yazarı yazısının devamında özetle şunları söyledi:

HSK’nın kararı, “kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle” kabilinden bir karar gibi geldi bana. Hukuki olmaktan çok siyasi gibi. Burada asıl hedef, Viranşehir savcısının şahsında bütün savcılardır. Şimdi o savcılar düşünsünler. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayalım. Viranşehir savcısı Allah’a emanet. Allah onu korusun.

Adaleti VİRAN etmeyin. Eyyub’un SABIR TAŞI’nı çatlatmayın! Bu ülkeye yazık, bu millete yazık.

Evet, bir savcıya yapılan bir haksızlık, bütün hukuk camiasına yöneltilmiş bir tehdit anlamına gelir. O zaman siyasetçi, bürokrat, yargı ve bizler, herkes görevini hak ve adalet ölçüsünde yapsın. Kimsenin yargının harimi ismetine zarar verme lüksü yoktur. Bakın bu konu, bu gidişle en az CoVID kadar, Peker’in videoları kadar başımızı ağrıtır. Birileri AK Partinin yoluna mayın mı döşüyor.. Hadi bakalım şimdi yeni görevlendirilen savcı ne yapacak şimdi!

Hale bakar mısınız, kendimiz için hak savunusunda savcının, hakimin hakkını savunmaya geldi sıra. Kendi hakkını savunamayanlar benim hakkımı nasıl savunacak. Adalet üzerinde tartışmaya sebep olacak işlemler konusunda en fazla Adalet Bakanlığının hassasiyet göstermesi gerek. Bir de üst kurul ve yüksek yargıdan başlayarak herkes. Adalet mülkün temelidir. Bu ilke istismar edilirse mülkün temeline dinamit konmuş olur. Bu soruşturma 3 ay ya da 6 ay sürermiş. Geciken adalet adalet değildir. Hazırladığı soruşturma dosyası önünüzde verin kararını biz de bilelim. FETÖ’cü diye iftira atmayın ama, bir kulp takmayın.. Soruşturma süreci el çektiriyor, sonra ya göreve iade ya da ihraç! Viranşehir savcısına bu kararı verenleri Allah’a havale ediyorum.

Şimdi millet adına yargılama yapan mahkemelere hangi savcı milletin iddialarına dayalı bir iddianame hazırlayabilir. Eğer yargı kendi hak ve onurunu savunamayacaksa, benim hakkımı nasıl koruyacak. Birileri taşları toprağa bağlayıp, Bill’in adamlarını sokağa salarak ne yapmak istiyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.