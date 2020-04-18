Dilipak'tan oje süren öğretmen tepkisi: Müslümanların çocuklarının arasında cenabet cenabet dolaşacaksınız biz buna ses çıkartmayacağız öyle mi!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Kadınlar vücutlarını örtünce, vücutları güneş görmeyince D vitamini alamıyorlar” eleştirilerine sert bir dille yanıt verdi. Sözlerinin devamında uzun tırnaklı ve oje süren öğretmenleri eleştiren Dilipak, “Siz o halinizle Müslümanlara, onların çocuklarının arasında cenabet cenabet dolaşacak ve onlara akıl öğretecek, çağdaşlık dersi vereceksiniz, biz buna ses çıkartmayacağız öyle mi!” diye yazdı.

“Şu tırnak boyası olan hanımlar nasıl gusül abdesti, ya da namaz abdesti alıyorlar. Bugün Korona’ya karşı sürekli el yıkama tavsiye edilirken, tırnaklarının arasındaki mikrobu nasıl temizliyorlar?” diye soran Dilipak bugünkü köşesinde özetle şunları ifade etti:

Siz o halinizle Müslümanlara, onların çocuklarının arasında cenabet cenabet dolaşacak ve onlara akıl öğretecek, çağdaşlık dersi vereceksiniz, biz buna ses çıkartmayacağız öyle mi! O kişiler, bir Müslüman ailede çocuklarına bu anlamda dinleri adına ne öğrettiklerini, neden kendilerinin öyle davranmadıklarını anlatmadıklarınızı mı düşünüyorsunuz da, bizim dinimizi kendi heva ve heveslerinizle tartmaya kalkışıyorsunuz.. Tamam, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Bunları sizinle de tartışacak değiliz. Kim kimi örnek alıyor, kimlere benzemek istiyorsa o onlardandır.

Bakın “Ey iman edenler” yapmayın, sarhoş iken ve gusül abdesti almak gerekirken almadan namaza yaklaşmak haramdır. Allah bize herhangi bir güçlük çıkarmak istemiyor. Bizi “Necased” dediğimiz maddi kirlerden ve “Hades” dediğimiz manevi dünyamızı gölgeleyen kirlerden tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki şükreden bir topluluk olalım. Yoksa yaptığınız işin bereketi kalmaz ve saadete de ulaşamazsınız.

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