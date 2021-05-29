T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilipak'tan maske tepkisi: Çözümün anahtarı Danıştay'ın elinde, bu harakiriye son verilsin

29 Mayıs 2021 14:07

Koronavirüs salgınına karşı düşünceleri ve aşı karşıtlığıyla tepki çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Maske insanları ve hukuku boğuyor. Çözümün anahtarı Danıştay'ın elinde. Bu harakiriye son verilsin" dedi.

Yaklaşık iki yıldır süren Koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen dışarıda maske takma zorunluluğu sürüyor. Aşı karşıtı yazılarıyla tepki çeken Dilipak, bu kez Twitter hesabından maskeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Dilipak, "Hukuku tartışma konusu yapan hukukçular. Bu tartışma bugün Danıştay üzerinde, maske konusunda yoğunlaştı. Maske insanları ve hukuku boğuyor. Çözümün anahtarı Danıştay'ın elinde. Bu harakiriye son verilsin. Adalet istiyoruz ki barış olsun" diye yazdı.

dilipakmaskehaberdanıştayharakiri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24