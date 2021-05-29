Dilipak'tan maske tepkisi: Çözümün anahtarı Danıştay'ın elinde, bu harakiriye son verilsin

Koronavirüs salgınına karşı düşünceleri ve aşı karşıtlığıyla tepki çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Maske insanları ve hukuku boğuyor. Çözümün anahtarı Danıştay'ın elinde. Bu harakiriye son verilsin" dedi.

Yaklaşık iki yıldır süren Koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen dışarıda maske takma zorunluluğu sürüyor. Aşı karşıtı yazılarıyla tepki çeken Dilipak, bu kez Twitter hesabından maskeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Dilipak, "Hukuku tartışma konusu yapan hukukçular. Bu tartışma bugün Danıştay üzerinde, maske konusunda yoğunlaştı. Maske insanları ve hukuku boğuyor. Çözümün anahtarı Danıştay'ın elinde. Bu harakiriye son verilsin. Adalet istiyoruz ki barış olsun" diye yazdı.