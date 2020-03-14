Dilipak'tan Koronavirüs'e karşı hükûmete çağrı: Kenevirimizi bu yasak lobisinin elinden kurtaralım; gümrükteki tohumlara ihtiyaç var

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü köşesinde, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan iki ay içerisinde 100'ün üzerinde ülkeye bulaşarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önerdiği kenevirin faydalarını anlatmaya devam etti. "Bakın biraz da bu tıp, bu ilaç sanayii hasta ediyor" diyen Dilipak, mikroplara iyi geldiğini iddia etti kenevir için hükûmete çağrıda bulundu, "Kenevirimizi bu 'yasak lobisi'nin elinden kurtaralım" diye seslendi. Dilipak, "Batılılar ellerinde çantalarla dünyayı dolaşıp kenevir ekecek alanları kiralarken, yerli yatırımcılarımızın teşvik edilmesi yerine engellenmesi kabul edilemez. Gümrüklerde bekletilen tohumlara ihtiyacımız var" sözlerini kaydetti.

Koronavirüs'e karşı aşı geliştirilmesi için ortalama 6 ay süre verildiğini hatırlatan Dilipak, "Nisan’da daha fazla alana kenevir ekerek 4 ay sonra ki hasatla Türkiye bu alanda kendi öz kaynaklarından bu salgınlara karşı güçlü bir bariyer oluşturabilir" önerisinde bulundu.

Öte yandan Dilipak yazısında tarihte şimdiye kadar pek çok hastalığın görüldüğünü, halen sigaradan kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı ve kanserin sebep verdiği pek çok ölümün yaşandığını söyleyerek, Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında şüphe duyduğunu kaydetti. "Dünya nüfusuna ilişkin Faşist New Malthus’cular devrede ve dünya nüfusunu 8 milyar seviyesinden 500 milyon seviyesine çekmek için bir algı operasyonu yapılıyorsa, o zaman iddia edildiği gibi, bu korku salan yaygaranın ardından aşısını bulduk diye, dünyayı kısırlaştırmak için bir operasyona mı hazırlanıyorlar!.." sözlerini kaydeden Dilipak, "Bu mikrop ekonomik ve siyasi bir operasyon için malzeme olarak mı kullanılıyor?" diye sordu.

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