Dilipak'tan KADEM'e İstanbul Sözleşmesi resti: Susarsanız, bunu ikrar sayarız, seçime giderken sizi teşhir ederiz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetim kurulunda olduğu KADEM’in de imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni hedef aldı. Köşesinden KADEM'e seslenen Dilipak, "Susarsanız, bunu ikrar sayarız, seçime giderken sizi teşhir ederiz" görüşünü savundu.

Dilipak, "Birilerine göre İstanbul sözleşmesi geri çekilirse AK Parti bu işten siyasi olarak zarar görür. Bu görüşte olan parti üst yönetiminde de isimler var, teşkilatlarda da. Özellikle KADEM çevresindeki, Aile Bakanlığı çevresindeki bazı isimler, bazı milletvekilleri de bu görüşe destek veriyor. Bu kesimlerin referansları yine kendileri. Kendileri söylüyorlar, kendi sözlerini tekrarlayan arkadaşlarını şahid tutuyorlar iddialarının isbatına. Önce Erdoğan’ın ailesinden birilerini yanlarına alınca ayakları yerden kesildi, başta Aile Bakanlığı da onların paraleline girince, yasama, yürütme, yargı da hiçbir engelle karşılaşmadan her şey tereyağdan kıl çeker gibi hallolunca bunlar bir güç zehirlenmesine kapıldılar. TBMM’deki bir komisyon toplantısındaki konuşmaları eleştirince buyurgan bir şekilde aba altından sopa göstermeye kalkmışlardı." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Bu çevrelerin iddiaları şu: Sekülerleşme artıyor. Bu durum AK Parti tabanındaki gençleri de etkiliyor. 2023’de 5 milyon yeni seçmenin oy kullanacağı unutulmamalıdır. AK Parti bu kesimden oy almak istiyorsa, İstanbul sözleşmesine karşı çıkmamalı. Milletin sinir uçlarında trampet çalmaktan vazgeçin. Bu rezalette, imzası, sorumluluğu olan herkesin, TBMM komisyonlarında yapılan konuşmalar elimizde, Genel kurul zabıtları da. Komisyon üyeleri, Aile Bakanlığı yetkilileri, STK’lardan bunlara arka çıkanları, KADEM’i bu konuyu, yeniden bir kere daha düşünmeye, bu konuda açıklama yapmaya davet ediyoruz. Biz kim kimdir biliyoruz. Susarsanız, bunu ikrar sayarız. Seçime giderken sizi teşhir ederiz. Kul hakkına girersiniz, size hakkımızı helal etmeyiz. Tevbe edin. “Islah edici” gibi gelerek ailenin ifsadına sebeb olan bir işi başlatanlardan olduğunuz ve bozgunculuk yaptığınız, girdiğiniz kul hakkının sorumluluğundan kurtulmak için, daha fazla bu insanların üzerine gelmeyin, oyalamayın bu insanların sabrını test etmeyin derim. Sonra üzülürsünüz. Son bir not: Onlar şerlerinden emin oldukları için dostlarını uzak tuttular. Kendilerine bağlamak için düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakın tutulan düşman dost olmadı. Ama uzak tutulan dostları düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince yıkılmaları mukadder oldu." ifadesini kullandı. ,

Yazının devamı için tıklayın