Dilipak'tan AKP'lilere sitem: Ben sanıkken fakülte öğrencisi olarak mahkeme kapılarında el sıkıştığımız birileri bugün benim davacım oldu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP Genel Merkezi'nin "AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı nedeniyle açtığı davada ilk duruşmanın görüldüğünü yazdı. Dilipak yazısında, "Ben sanıkken fakülte öğrencisi olarak mahkeme kapılarında el sıkıştığımız birileri bugün benim davacım oldu" sözleriyle AKP'lilere sitem etti.

Dilipak yazısında, "Bu mahkemeler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu süreçte, doğrudan ve dolaylı olarak, olumlu ve olumsuz katkıları olan herkesin, davacı ve müştekilerden başlayarak tüm tarafların, bunlara destek verenlerin, bu olaylar olurken sessiz kalanların, seslerini yükseltenlerin, benim, dostlarımın, medianın, media tetikçilerinin, trollerin, yargı sürecinde rolü olan tüm kamu görevlilerinin, siyasi aktörlerin, STK temsilcilerinin hepimizin bu dünyada olduğu gibi bir de öbür dünyada vereceği bir hesap var." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Benim sanıklık kariyerim ve kıdemim beni yargılayanların ya da yargılanmamı sağlayanların kıdeminden ve kariyerlerinden fazladır. Dün atanmamış ve seçilmemiş biri olarak onların, hiçbir karşılık beklemeden, gönüllü avukatlıklarını üstlendiğim, aynı sanık kürsüsünü paylaştığım, ben sanıkken fakülte öğrencisi olarak mahkeme kapılarında el sıkıştığımız birileri bugün benim davacım oldular. Onların kimilerinin suçuna iştirak ederek suç ortağı olmuştum, dava uğruna. Bugün olsa yine yaparım. Birilerine olan öfkem beni onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecektir inşallah!

Kader! Kaderimde bu da varmış. Bunu da gördüm. 'Dua kitabı'nı yazarken 'Ya Rab, beni rızanın tecellisinin vesilesi kıl ve bana insanların ve eşyanın hakikatini göster' diye dua etmiştim. Gördüm elhamdülillah! Bazan gerçekler acı da olsa, çok öğretici oluyor. Hayat denen şey bu tecrübelerin toplamı olsa gerek. Öbür dünyaya giderken aklımda taşıyacağım birçok dava dosyam olacak! O gün, eğer birileri ile tevbe edip helalleşmediysek, sanık ve müştekiler, davacılar yer değiştirecek."