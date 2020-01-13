Dilipak:  Tahran Havalanı'nın güvenli olmadığı gerekçesi ile uluslararası uçuşlara kapatılması gündeme gelebilir

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesiyle başlayan gerginliğin devam ettiğini ve İran’ı zor günlerin beklediğini yazdı. Dilipak, Tahran Havaalanı'nın güvenli olmadığı gerekçesiyle uluslararası uçuşlara kapatılabileceğini öne sürdü.

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Dilipak, İran’ın içinde 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağını vurduğunu hatırlatan Dilipak, “İran’ı bu anlamda zor günler bekliyor. Bunun içeride bir karşılığı olacak. Dışarıya çok ağır tazminat ödemek zorunda kalacaklar. Suçluların cezalandırılması ayrı bir konu. Tahran havaalanının güvenli olmadığı gerekçesi ile uluslararası uçuşlara kapatılması da gündeme gelebilir” görüşünü savundu.

Dilipak, “İran krizi, bir anda çok farklı bir mecraya savrulmuş gibi gözüküyor. Bunun Irak ve Suriye’ye ne şekilde yansıyacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek. Ama bu sürecin İran için çok zor bir süreç olacağını söylemek mümkün” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da, Devrim Muhafızları'nın Ukrayna Havayolları'na ait bir uçağı "yanlışlıkla" düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından, düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma hükümet karşıtı gösteriye dönüşmüştü.

Ülkenin birçok kentinde gösterilen düzenlenirken, Tahran'da toplanan kalabalık "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları atmıştı.

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