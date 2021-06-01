Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Son 'on yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan'; onları siyaset, sermaye, medya piyasasında dün lüks jipiyle bugün kripto parası ile görebilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.

Dilipak yazısında, "Hangi sanatla hangi seviyede ilgimiz oldu ki. Biraz Hat, biraz minyatür ve tezhib. O da icracı olarak. Piyasa öncelikli. Onun talipleri de daha çok turistler zaten. Onun felsefesini, estetiğini, ahlakını, epistemolojisini, malzemesini üretme konusunda bile bir çaba çoğu kişi de yok. 'Ney çalan esrarkeş', 'Sema yapan rakkase' el yazması kitapların sayfaları üzerine minyatür yapan, ya da anlamını bilmediği hat örnekleri çiziktirerek, şarap parası çıkaran adamlarla nereye gidebilirsiniz. İş sonunda grublarından ayrılan kadın sanatçıyı tehdit eden, özgürlük ve barış söyleyen Grup Yorum bildirisi ile noktalanır. Geçen gün Sibel Eraslan yazmıştı bu konuyu ve soruyordu bakalım hangi kadın derneği, demokrasi özgürlük ve barıştan söz eden kişi ya da topluluklar bu konuda bir şey yazıp söyleyecek! Geçmiş olsun. 'Demokrasi' bugün ucuz bir makyaj malzemesidir.' 'Özgürlük' maskedir! 'Barış', bu işin kandırmacasıdır! 'Çağdaşlık' mı dediniz kendinize benzemeyenleri, başkalarını 'gerici, Çağdışı' diye suçlamak ve kendinizi kandırmak için uydurduğunuz kocaman bir yalan! Hangi sanattan söz ediyorsunuz? Hangi sanatçı, o 'ruh'un gıdası olan manevi iklimi, o iklime giden yolun yolcusu. O iklimin kavram ve kurumları ile hayatını renklendiriyor." yorumunu yaptı.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Yeşim Salkım bu konuda konuştu diye, sanki tek suçlu ve bu işin sorumlusu bu kişiymiş gibi bu işin faturasını ona kesmeye gerek yok. Bizim içimizde de, hem de başörtülü, hem de sakallı, tuzu kuru bir sürü insan var. Az zamanda büyük işler başardık. Son “on yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan”! Onları siyaset, sermaye media piyasasında görebilirsiniz. Dün lüks jipiyle bugün kripto parası ile. Bunlar bizim çocuklar. Artık İlahiyatçıları da var, İmam Hatiplileri de. Onun için Yeşim Salkım üzerinden değil, kendi üzerimizden de bu işin bir muhasebesini yapmamız gerek. Savunan neyi, niçin savunduğunu, karşı çıkanın neye niçin karşı çıktığını bilmediği, ölenin niçin öldüğü, öldürenin niçin öldürüldüğünü bilmediği bir dünyada yaşıyoruz. Bu büyük bir kıyamet alametidir."