Dilipak: Şimdi dolar spekülatörleri korksun, MASAK'tan gelenler kapılarına dayanabilir!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz hafta Türk Lirası karşısında 3.59'u gören doların bu hafta 3.39'a kadar gerilemesiyle ilgili olarak "Şimdi dolar spekülatörleri korksunlar. Bir gece ansızın MASAK’tan gelenler kapılarına dayanırsa bu onlar için sürpriz olmamalı; ama bunlar iflah olmaz.. Korku ve öfke sanki gözlerini kör etmiş" görüşünü savundu.

Abdurrahman Dilipak'ın "Döviz tepetaklak, ama.." başlığıyla yayımlanan (8 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Döviz krizi en çok gayrimenkul piyasasını ve otomobil piyasasını vurmuş, ama neyse ki, çabuk atlattık..

FETÖ’cüler aralık sonuna kadar doları 3.700’e çıkarmak istiyorlardı, olmadı. 15 Temmuz refleksi ile halk dövizini satmaya başlayınca evdeki hesap çarşıya uymadı. Dolar tepetaklak..

FETÖ’cülerin hayali, anayasa referandumu sürecinde dolardaki tırmanışı sürdürmek ve nisana kadar 4.000 liraya yükseltmekti.

Ama olmadı işte. Hatta keskin sirke küpüne zarar verdi. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok etti.

CHP, HDP, FETÖ koalisyonu iflas etti. Bu silah geri tepti..

Aslında bu olay da 15 Temmuz refleksini canlı tutmak ve bu işin uluslararası ayağını görmek açısından iyi bir fırsattı..

Şimdi dolar spekülatörleri korksunlar. Bir gece ansızın MASAK’tan gelenler kapılarına dayanırsa bu onlar için sürpriz olmamalı..

Ama bunlar iflah olmaz.. Korku ve öfke sanki gözlerini kör etmiş..

Şimdi 19 Aralık’ı bekleyecekler.. Sonra Türkiye’nin kredi notunu düşürmek için muhtemelen bu defa Fitch’i devreye sokacaklar.. Türkiye’ye iktisadi komploda saldırı sırası Fitch de.

Uluslararası finansal tetikçiler, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak, uluslararası yatırımcıları caydırmak için Türkiye’nin kredi notunu düşürecekler diye bir haber var.. Aslında uluslararası sermaye Fitch’e bakıp karar vermeyecek, ama bu senaryoda rol alan belli bir lobiye mensup grub, Fitch’e bu konuda tetikçilik rolü verip, sonra da maniple etmek istedikleri sermayeye “bak işte Türkiye güvenli değil” mesajı vermeye çalışacak..

Fitch böyle bir rol üstlenirse aslında önce kendi güvenilirlik ve ciddiyetini riske sokacaktır..

Sen ABD’nin “Kaydi para” numarasını görme, Avusturya, İtalya, Fransa, Hollanda seçimlerini görme Türkiye’nin notunu kır..

Gerçek yatırımcı, pazarın, güvenli limanın neresi olduğunu bilir.. Komplocu, tetikçilerle de zaten bizim işimiz yok. Geçti o gecelik faizlerin %1000’lerle ifade edildiği darbe süreçleri.. Ve millet oynanan bu kirli oyunların farkına vardı..

15 Temmuz’da sokağa çıkanlar onlardı.. Dolar oyununu bozanlar da onlardı. Kılıçdaroğlu’nu ve HDP’yi sandığa gömecek olanlar da onlar.. CHP, HDP, FETÖ şer üçgeninin bu saatten sonra bu milletten destek alması mümkün değil. Kılıçdaroğlu bu kafa ile kendi kardeşi, partisi değil, eşini, çocuğunu bile ikna edemez..

Dün Ergenekon’un avukatlığına soyunuyordu, bugün FETÖ’cü oldu. Erdoğan ve AK Parti’ye karşı mücadelenin merkez karargahı haline geldi CHP.. Kılıçdaroğlu adeta FETÖ’nün Erdoğan ve AK Parti’ye karşı başlattığı topyekûn savaşın koçbaşı oldu. Kılıçdaroğlu FETÖ’nün şahsında, FETÖ’nün arkasındaki güçlerin Truva atı oldu sanki. Aynı amele hizmet ediyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun Bilişim başdanışmanında ByLock çıkması sürpriz değil..

Bakın bu döviz salvosu şimdilik savuşturulmuş gibi gözükse de, 19 Aralık’tan sonra yeniden toparlanıp, ocak başında Fitch’in işaret fişeğini ateşlemesi ile 20 Ocak’tan sonra yeniden seferber olacaklar.. Referandum sürecinde boş durmayacaklar yani..

Bana kalırsa halk döviz operasyonunun yeni ve farklı bir 15 Temmuz kalkışması olduğunu gördü ve bundan sonra tekrar benzer bir krizin yaşanması pek kolay değil.. Hatta bu kriz bazı gerçeklerin daha iyi anlaşılması, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması açısından faydalı oldu da denebilir..

Bu kriz AK Parti’den çok CHP’yi vurdu. CHP suçüstü oldu.. CHP ve FETÖ ile birlikte HDP ve PKK, PYD de ağır bir darbe daha yedi.

Moddys Fitch, S&P tartışılmadan derin gerçeklerin anlaşılması o kadar kolay değil. LİBOR’u tartışacağız bir yandan, bir yandan FED’İ, OECD’yi, IMF’yi tartışacağız.. Kapitalizm ve finansal tetikçiler bu şekilde deşifre olacaklar. Bazı gerçekleri okuyarak öğrenmeyince, hayat bizi o gerçekleri acı tecrübelerle öğretecek, ama sonuçta öğreneceğiz.. “Bir musibet bin nasihatten iyidir” diye boşuna dememiş atalarımız.

Bırakalım herkes kendi yoluna gitsin.. FETÖ efendilerine hizmet ediyor, Kılıçdaroğlu da kendini o makama getirenlere diyet borcunu ödüyor. Her ikisi de hizmet ettikleri uluslararası düzen/sistemin yenilmezliğine, onların belirleyici rolüne ve gücüne tam bir şekilde inanıyorlar.. Onların kaybedemeyeceğine, yenilmezliğine inanıyorlar.. Onun için gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, kalpleri var hissetmiyorlar.. Anlamıyorlar, anlamak da istemiyorlar. Bilmiyorlar, bilmek de istemiyorlar..

Evet yine kalkışacaklar, ama bu kez eskisinden daha kötü duruma düşecekler.. Türkiye ekonomisini çökertmek için çıktıkları yolda suçüstü olacaklar, bombaları ellerinde patlayacak..

Bu süreçte onların siyaset, sermaye, STK, media içindeki yerli işbirlikçilerini de bir kez daha yakından tanımış olacağız..

Bakın, göreceksiniz AB ve ABD yakında kendi can derdine düşecek. Trump sonrası ABD’de en büyükler değil, ama orta seviyedeki uluslararası yatırımcılar yavaş yavaş bulundukları ülkelerden ayrılıp daha güvenli bölgelere gidecekler.. Hollanda seçimi sonrası Hollanda da aynı durum yaşanacak. Diğer ülkelerde yaşanacak olan da bundan farklı değil..

Bize şer gibi birçok olayın içinde gizli hayırlar var. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir çevirir. Bundan sonra ibre bizi gösteriyor, birileri istemese de..

Selâm ve dua ile..