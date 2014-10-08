Dilipak: Radikal vejetaryenlerin çoğu CHP’li!

Şarkıcı Leman Sam’ın “Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır” sözlerini bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bizdeki ünlü vejetaryenlerın isimlerine bir göz attım. Leman-Şevval Sam dışında, Harun Kolçak, Zülfü Livaneli, Ebru Şallı, Murathan Mungan, Tarkan, Merve İldeniz, Füsun Önal, Hayrettin Karaca.. Bunların tamamı CHP’li neredeyse ya hu!” dedi.

Dilipak, “Bu tartışmaların CHP ile doğrudan bir ilgisi yok, ama göreceksiniz bu tartışmalar CHP’yi gerecek.. O radikal vejetaryenlerin çoğu CHP’lidir.. Birileri köfteye bayılsa da “dibek döven’in ‘hık’ deyicisi” rolünden vazgeçmeyeceklerdir” görüşünü dile getirdi.

ABD’li Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck bir tv programında, Sam Harris ve konuk yazar Bill Maher’le tartıştı. Affleck, “İslam’ın kötü fikirler yaydığı”nı iddia eden Sam Harris’le tartışırken, Bill Maher, “Bir dine mensup olmakla mafiaya üye olmak arasında fark olmadığını” iddia etti.

Minik Serçenin “öküz” betimlemesi”!”nin ardından Leman Sam, Kurban Bayramı’nda kurban kesen Müslümanları IŞİD ile bir tutan bir tivit attı. Kendine cevap verenlere açtı ağzını yumdu gözünü, yetinmedi bir de akıl verdi: “cahiller kurban pagan dinlerinde, İslam yokken de vardı. İslam’da yok sadece..”

Bir, kurban İbrahimi bir gelenek. Hz. Musa şeriatında da vardı kurban, bizde de. Leman hanım bilmiyordur, İslam Allah’ın dinidir. İslam’ın ilk peygamberi Hz. Adem, son peygamberi ise Hz. Muhamed(sav)’dir.

Hz. Adem’de de kurban vardı. Habil-Kabil kavgası da kurban ile ilgili idi.

Bilmediğini bilmemek kötüdür ama bir de başkalarına akıl vermeye kalkmak daha da kötüdür.

Leman hanım vejetaryen bir hayvan hakları savunucusu imiş.. Leman Sam bugüne kadar et olarak sadece balık yemiş.

Hayvan hakları savunucuları, hayvan olarak büyük baş, küçük baş grubundaki hayvanları sayıyor herhalde. Bir de kuşlar. Böceklerin hakları olmasa gerek. Başlarına bit düşsün, evlerini pire bassın da görelim.

Birçok mikrop, bakteri, virüs dediğimiz hayvancıkların eseri. Antibiyotik kullanarak faydalı zararlı bütün bakterileri öldürüyoruz..

Bizdeki ünlü vejetaryenlerin isimlerine bir göz attım. Leman-Şevval Sam dışında, Harun Kolçak, Zülfü Livaneli, Ebru Şallı, Murathan Mungan, Tarkan, Merve İldeniz, Füsun Önal, Hayrettin Karaca.. Bunların tamamı CHP’li neredeyse ya hu!

Bu tartışmaların CHP ile doğrudan bir ilgisi yok, ama göreceksiniz bu tartışmalar CHP’yi gerecek.. O radikal vejetaryenlerin çoğu CHP’lidir.. Birileri köfteye bayılsa da “dibek döven’in ‘hık’ deyicisi” rolünden vazgeçmeyeceklerdir..

CHP’nin derdi büyük, hacca giden CHP’lisi ile mi uğraşsın, Bekaroğlu’nun genel merkeze mescid talebi ile mi?

Haberi biliyorsunuz, Bekaroğlu’nun genel merkezde mescid açılması talebine en şiddetli tepkiyi, partinin ulusalcı kanadının etkin isimlerinden Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz verdi. Eğer partide mescid açılırsa, cemevi de açılacak mı? Sembolik de olsa, havra ve şapel, yani bir kilisecik, hatta Budistler için bir meditasyon odası açmak gerekir mi?

CHP milletvekili Yılmaz, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bekaroğlu’nu istifaya çağırdı ve “CHP; Bekaroğlu gibi dini istismar edenlere bu kadar kapıyı açarsa kendi öz kitlesini kaybeder. CHP programına aykırı davranan Bekaroğlu istifa” dedi.

Ne olacak şimdi bu CHP’nin hali. Hacda kurban kesen CHP milletvekili bir yanda, öte yandan kurban kesmekle IŞİD militanı olmayı eş tutanlar bir arada, nasıl olacak bu iş.

Bekaroğlu kendi için namaz kılacak bir yer arıyor da, namaz kılmak isteyen hanımlar için abdest alacak yer sorununu nasıl çözecek. Hanımlar namazda başını örtecek herhalde de, başörtü dolabı mı koyacaklar bir de! Hanımlar imamlık yapmaya kalkarsa bu sorunu nasıl çözecek, hanım imamın arkasında namaza duracak mı mesela. Ya da hanımlar erkeklerle karışık aynı safta durmak isterse namaza ne olacak..

Leman Sam ve Sezen Aksu gelip, birlikte çözsünler bu işi partide, en iyisi..

CHP’nin işi zor. Tek parti döneminin hesabını mı versin, darbelerin hesabını mı?

İşin kötü yanı bir gelecek tasavvuru da yok.. Dayandığı kavram ve kurumlar dünde kaldı.

Cumhuriyeti savunduğunu söylüyor ama kendi azınlık da kaldı.

CHP’nin işi kolay değil..

Hele bir de şunun bunun akıl dışı hezeyanlarının hesabını vermek zorunda kalmak kolay değil..

Selâm ve dua ile.