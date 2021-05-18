Dilipak: Pazartesi madem Bakanlar Kurulu toplanacaktı, aceleniz neydi?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, İçişleri Bakanlığı’nın Kabine toplantısı öncesinde kısıtlama genelgesi yayımlamasını eleştirdi. “Pazartesi madem Bakanlar Kurulu toplanacaktı, aceleniz neydi?” diye soran Dilipak, “Valilere yetki verirsin, bir gün için genel kararlar ve tavsiye, ihtiyaç duyulacak düzenlemeler konusunda gereken işlemleri yaparlardı. Şimdi ne olacak! Zaten bu iş insanları bunalttı” diye yazdı.

Dilipak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan önce kaleme aldığı “Yeni Dünya Düzeni ve CoVID rezaleti” başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

“Alınan kararlar, mantıksız, tutarsız, çelişkili ve hukuksuz. Özellikle kapanma sonrası geçiş dönemine ilişkin, erken açıklanan tedbir genelgesi toplumda ciddi tepkilere sebeb oldu. Bir yandan Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunda konuyu görüşeceklerini söylüyor ama, bir el Bilim kurulundan aldığı görüşü, Sağlık Bakanlığından İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderiyor, bu iki bakanlıkta buna dayalı bir genelge ile 81 il valisine talimat veriyor. Çık şimdi işin içinden çıkabilirsen.

Bu kararları verenler bu işin hukukiliğini hiç mi düşünmezler. Adalet Bakanlığına hiç mi sormazlar. “Ben yaptım oldu” diye bir şey olabilir mi, hukuk devletinde.

Pazartesi madem Bakanlar Kurulu toplanacaktı, aceleniz neydi? Valilere yetki verirsin, bir gün için genel kararlar ve tavsiye, ihtiyaç duyulacak düzenlemeler konusunda gereken işlemleri yaparlardı. Şimdi ne olacak! Zaten bu iş insanları bunalttı.”

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