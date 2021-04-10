Dilipak: Parti kongresi yapılıyor, ama cemaatle namaz kılınamıyor; yapmayın, Bill’in adamlarına kanıp, Diyaneti de böyle şeylere zorlamayın!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğu kararını eleştirdi.

“Parti kongresi yapılıyor, ama cemaatle namaz kılınamıyor. İftar programları yok. Bayram namazı ne olacak bilmiyorum” diyen Dilipak, “Yapmayın! Bill’in adamlarına kanıp, Diyaneti de böyle şeylere zorlamayın. Bırakın insanlar Allah’ın evine sığınsın, ibadetini yapsın, duasını etsin. Vakit namazında bulaşmayan mikrop, terâvihde mi bulaşacak. Zaten bu caydırıcı baskılar, namazda huşuyu, cemaati bitirme noktasına getirdi. Cemaat o mahallede bir şekilde sık sık bir araya geliyor. Siz tüm il ve ilçelerden gelen insanları parti kongresinde bir araya getirmediniz mi!” diye yazdı.

“Mevsim şartları uygun olan yerlerde açık hava teraviye izin verilse keşke” diyen Dilipak, “Tekrar söylüyorum, bana kalırsa hiç yasaya gerek yok, maskeye de. PCR testine de gerek yok, aşıya da” dedi.

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