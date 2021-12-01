Dilipak: Örnek verdiğim ayetler ve hadisler, birilerinin canını sıkıyorsa başkalarını susturmak yerine, kendi hallerine baksınlar!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Kur'an-ı Kerim’den örnekler vererek, “Bu ayetler ve hadisler, birilerinin canını sıkıyorsa ve bu hakikatleri bile bile yollarına devam ediyorlarsa, başkalarını susturmak yerine, kendi hallerine baksınlar!” dedi.

Müminler arasında fitne bulunduğunu yazan Dilipak şöyle devam etti: “Ahir zaman Peygamberi ümmetine, ‘kıyamet ashabı’nın halinden söz ederken, o zamanın fitnesinden ümmeti için endişelenir. Adeta, bizim bugün yaşadıklarımız ve akıbetimiz hakkında müminleri uyarır: Rasûlullah (s.a.v): ‘İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!’ buyurdu. ‘Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?’ diye sorulduğunda: ‘Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için’ buyurdu. Fitne zamanı gelince ‘şimdi sizin aranızda münafığın gizlendiği gibi, mümin de onların arasında gizlenecek’ der.

“Öyle bir zaman gelir ki, câmilerin çokluğuyla övünürler de onlara çok az devam ederler.” “İnsanlar mescidlerde toplanırlar da tüm himmetleri (arzuları, gâyeleri, işleri, sözleri) sadece dünya (metaı, hali, işleri, menfaatı, gailesi)dır. Allah’ın onlarla işi yoktur. Onlarla sakın oturmayın!”. Onlardan uzak durun, sonra ateş size de dokunur! Onlar Allah’ın yardımının size ulaşmasını engeller ve Allah’ın gazabını davet ederler. Vay o onlara ve onlarla beraber olanlara. “

Bir hadiste “Gün gelecek insanlar iyiliği tavsiye etmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar. Dini kaygılar azalacak, dünyevî makam ve mevkilere, diplomalara itibar artacak. Zenginlik, gösteriş yaygınlaşacak, israf artacak’ Buyrulduğunu ifade eden Dilipak, Rasûlullah’ın ise ‘Sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümit ediniz. Allâh’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünyâ için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden korkuyorum.” ‘Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.’ ‘…Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.’ Bir gün Rasûlullah (s.a.v): Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin olsun, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kâtil niçin öldürdüğünü, maktûl de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek’ buyurmuşlardı. Ashab-ı kirâm: ‘Bu nasıl olur?’ diye sorduklarında Allâh Rasûlü (s.a.v): ‘Bu, herc (fitne ve karışıklık)tır! Öldüren de ölen de ateştedir’ cevabını verdiğini yazdı.

Yazısının devamında Kur'an-ı Kerim’den örneklerini sürdüren Dilipak, şöyle devam etti:

“Bunlar bizim dışımızda, burada alıntıladığım hadiseler doğrudan bizlerin hali ile ilgili. Aklımızı başımıza almazsak, tedbir almazsak işimiz zor.

Unutmayın, Allah’ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Allah cahil ve zalimlerin işlerini sarp dağlara sardıracak. Bu ayetler ve hadisler, birilerinin canını sıkıyorsa ve bu hakikatleri bile bile yollarına devam ediyorlarsa, başkalarını susturmak yerine, kendi hallerine baksınlar! Allah’ın kendileri hakkındaki hükmünü bilmek isteyenler, Allah’ın kendilerini neyle meşgul ettiğine baksınlar. “

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